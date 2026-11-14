Iași. Explozie într-o locuință din cauza unui aragaz defect. O persoană a suferit arsuri

Forțele de intervenție au fost solicitate astăzi, 14 noiembrie 2026, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, să intervină pe strada Poienilor din municipiul Iași, unde a fost semnalată producerea unei deflagrații, un posibil incendiu, o persoană fiind rănită. La misiune au participat pompieri și cadre medicale.

„A fost identificată o persoană conștientă și cooperantă, care prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 20% din suprafața corporală. Victima a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon, pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a comunicat ISU.

În urma verificărilor efectuate la locul intervenției, pompierii au stabilit că deflagrația s-a produs ca urmare a aprinderii gazelor acumulate într-o cameră. Cauza probabilă a evenimentului a fost utilizarea defectuoasă a sistemului de aprindere al unui aragaz și se fac cercetări

pentru elucidarea împrejurărilor producerii nedoritului incident.

FOTO ISU Iași