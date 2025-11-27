IAȘIACTUALITATE

Iași: două femei au murit intoxicate cu fum după ce a luat foc un frigider

de Sofronia Gabi

Două femei și-a pierdut viața în urma unui incendiu care a afectat o locuință din suburbia Blăgești, municipiul Pașcani. Victimele s-au intoxicat cu monoxid de carbon după un incendiu produs la frigiderul din casă. Tragedia a avut loc pe 27 noiembrie iar la sosirea forțelor de intervenție nu s-a mai putut face nimic pentru cele două femei de 65, respectiv 71 de ani. După apelul la numărul unic de urgență 112, au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor calificat, cu un efectiv total de 13 pompieri, fiind solicitat și sprijinul unui echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean.

Iași: două femei au murit intoxicate cu fum după ce a luat foc un frigiderLa sosirea forțelor de intervenție, incendiul nu se mai manifesta, însă încăperea era puternic afumată. În urma pătrunderii în interiorul locuinței, au fost descoperite două persoane de sex feminin decedate, intoxicate cu fum, în urma unui incendiu izbucnit la un frigider. Din păcate, pentru cele două victime nu s-a mai putut face nimic. Cazul a fost preluat de autoritățile abilitate pentru cercetări”, anunță ISU Iași.

Pe corpul femeilor nu au fost identificate urme vizibile de violență. A fost emisă ordonanță pentru efectuarea necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului, iar cercetările continuă, ancheta fiind preluată de IPJ Iași.

FOTO ISU Iași

 

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiției si în general pe domeniul social.
