Iași Doi tineri arestați fiindcă au tâlhărit un bărbat într-o stație de autobuz

Un bărbat din comuna Sinești, județul Iași, a fost prins de mâini și tâlhărit în miezul zilei, în timp ce aștepta autobuzul pentru a se întoarce acasă. Doi tineri din Iași, de 30 și 38 de ani, l-au înghesuit, unul dintre ei l-a prins de mâini, în timp ce celălalt i-a controlat buzunarele hainei de unde a sustras un telefon mobil și o lanternă.

“La data de 8 martie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei nr. 8 Poliție Rurală Lețcani au reținut, pentru 24 de ore, doi bărbați de 30, respectiv 38 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că la data de 5 martie a.c., un bărbat, de 45 de ani, în timp ce se deplasa spre locuința din comuna Sinești, într-o stație de autobuz, ar fi fost ținut de mâini de către cei doi bărbați, fiindu-i sustras telefonul mobil și o lanternă.

La data de 9 martie a.c., aceștia au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, astfel că instanța a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestora, pentru 30 de zile”, a transmis inspector Anca Alexandra Vijiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași. (A.C.)