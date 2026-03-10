INFRACȚIONALACTUALITATEIAȘI

Iași Doi tineri arestați fiindcă au tâlhărit un bărbat într-o stație de autobuz

de Vlad Bălănescu

Un bărbat din comuna Sinești, județul Iași, a fost prins de mâini și tâlhărit în miezul zilei, în timp ce aștepta autobuzul pentru a se întoarce acasă. Doi tineri din Iași, de 30 și 38 de ani, l-au înghesuit, unul dintre ei l-a prins de mâini, în timp ce celălalt i-a controlat buzunarele hainei de unde a sustras un telefon mobil și o lanternă.

“La data de 8 martie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei nr. 8 Poliție Rurală Lețcani au reținut, pentru 24 de ore, doi bărbați de 30, respectiv 38 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Iași Doi tineri arestați fiindcă au tâlhărit un bărbat într-o stație de autobuzDin investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că la data de 5 martie a.c., un bărbat, de 45 de ani, în timp ce se deplasa spre locuința din comuna Sinești, într-o stație de autobuz, ar fi fost ținut de mâini de către cei doi bărbați, fiindu-i sustras telefonul mobil și o lanternă.

La data de 9 martie a.c., aceștia au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, astfel că instanța a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestora, pentru 30 de zile”, a transmis inspector Anca Alexandra Vijiac, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași. (A.C.)

