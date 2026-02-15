INFRACȚIONALACTUALITATEIAȘI

Iași. Dealer de stupefiante arestat pentru 3 kilograme de canabis

de Sofronia Gabi

Iași. Dealer de stupefiante arestat pentru 3 kilograme de canabisUn tânăr de 21 de ani, din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT de comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Cercetările au stabilit că în februarie bărbatul a procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri de risc și mare risc, prin metoda ”dead drop” – o aplicație tip chat, în cadrul căreia a fost creat un grup dedicat persoanelor care doreau să achiziționeze, respectiv să comercializeze droguri de risc și de mare risc.

Pe 13 februarie suspectul a plasat pe raza municipiului Iași, mai  multe pachete conținând canabis și cocaină, vândute prin intermediul unei aplicații de mesagerie on line, fiind  prins în flagrant, în proximitatea lacului CUG 2, în timp ce deținea și transporta o cantitate de canabis, porționată și ambalată pentru comercializare. „Ulterior, au fost identificate locuri în care inculpatul a amplasat diferite cantități de droguri, fiind ridicate mai multe pungi conținând substanțe interzise. În urma acțiunii și a  percheziției domiciliare efectuate la adresa inculpatului, o locație închiriată în regim hotelier, au fost găsite și ridicate cantitățile de peste 3, 1 kilograme canabis (drog de risc) și circa 50 grame cocaină (drog de mare risc)”, anunță DIICOT.

Pe 14 februarie acuzatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași instanța dispunând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

FOTO: diicot.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
