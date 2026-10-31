Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțile
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Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțile

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a deschis expoziția „Flori de Toamnă”. Este un  eveniment devenit tradiție și care, în acest an, marchează 50 de ediții. „Expoziția reunește colecții de crizanteme și dumitrițe, varză ornamentală, ardei și dovleci decorativi, precum și eşantioane de fructe și semințe provenite din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice. Vizitatorii vor putea admira și zooforme topiare realizate din materiale naturale”, anunță Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțile

Expoziția este deschisă publicului larg până la data de 22 noiembrie, ora 17:00, timp în care vizitatorii pod admira cele mai colorate aranjamente din florile toamnei și pot vedea toate roadele acestui sezon, de la diferite varietăți de ardei, până la cei mai iuți, până la formele ciudate, colorate și vesele ale diferitelor soiuri de dovleci sau varză ornamentală.

Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțile

Expoziția „Flori de toamnă” a fost organizată pentru prima dată în anul 1976, ajungând în acest an la a 50-a ediţie. De la an la an specialiștii s-au întrecut în a oferi publicului larg cea mai mare varietate de flori, legume și semințe. În fiecare toamnă obiectivul atrage nenumărați turiști care doresc să vadă culorile toamnei în cele mai diverse forme și aranjamente inedite.

Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțile

Iași. Culoare, varietate și măiestrie la Grădina Botanică – expoziția „Flori de toamnă” și-a deschis porțileFOTO Facebook Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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