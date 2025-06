Un accident dramatic a avut loc joi, 19 iunie, când un copil de numai 1 an și 5 luni a căzut într-un ceaun fierbinte și a suferit arsuri de gradul II, pe 13% din suprafața corpului. Mama pregătise mâncare pentru cățeii familiei pe care a fiert-o într-un ceaun mare în curte. După ce a terminat de fiert, a pus ceaunul alături de pirostrii, lăsându-l la răcit și s-a îndepărtat pentru câteva momente.

Suficient pentru ca băiețelul curios să se apropie, să alunece și să cadă în lichidul fierbinte, suferind arsuri pe spate, fese și coapse. Îngrozită, mama a sunat la 112, iar un elicopter SMURD l-a transportat de urgență la Spitalul de Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași. Micuțul a fost internat mai întâi la UPU și ulterior în secțiile de Terapie Intensivă și Chirurgie Plastică Reparatorie.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Comarna, județul Iași, în numai câteva clipe în care mama l-a scăpat din ochi pe cel mic.

„Copilul in vârstă de 1 an și 5 luni a fost adus in spitalul nostru, în Unitatea de Primiri Urgențe cu arsură de gradul 2 pe aproximativ 13% din suprafața corporală, arsuri parcelare, la nivelul regiunii lombare, fesiere și coapse. S-a intervenit chirurgical cu toaletizarea regiunilor cu arsură. În prezent copilul este stabil, sub tratament și sub supravegherea medicilor din Chirurgie Plastică” a declarat Solange Tamara Roșu, medic șef al Unității de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași.

Angela Croitoru