Infracțional IașiACTUALITATEINFRACȚIONAL

Iași. Cetățeni israelieni cercetați pentru trafic de droguri

de Sofronia Gabi

Doi cetățeni israelieni, de 26 și 27 de ani, sunt cercetați de procurorii DIICOT Iași într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de trafic de droguri de risc. Unul dintre ei mai este acuzat de deținere, fără drept, de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu. „Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2024 – martie 2026, inculpatul în vârstă de 27 de ani a procurat, deținut și vândut, pe raza municipiului Iași, diferite cantități de canabis, cu sume cuprinse între 120 și 300 lei la o tranzacție. Totodată, din cercetări a rezultat faptul că, pe parcursul lunii martie 2025 și inculpatul în vârstă de 26 de ani, a deținut și comercializat canabis”, conform DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de drog de risc, iar în urma  perchezițiilor domiciliare au fost găsite și ridicate aproximativ 510 grame canabis, un grinder, un cântar, obiecte purtând urme de substanță, plicuri autosigilante, precum și mai multe capsule cu substanță activă din categoria drogurilor de mare risc. La finalul cercetărilor bărbatul de 27 de ani a fost arestat preventiv, iar celălalt acuzat a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. „Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO diicot.ro

Autor:

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
