Iași. Cățeluș salvat dintr-un incendiu la Brătuleni. Flăcările care au cuprins o casă și 10 tone de furaje

de Popa Denisa

Un cățeluș a fost salvat de pompieri din calea unui incendiu puternic izbucnit în satul Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, în data de 21 martie, în jurul orei 12:00.

Potrivit ISU Iași, pompierii militari de la Detașamentul 1 Iași au ajuns la locul solicitării, unde flăcările cuprinseseră deja o locuință și o anexă gospodărească, extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. De asemenea, focul a afectat o cantitate mare de furaje, estimată la circa 10 tone, existând risc de propagare.

Pentru a gestiona eficient situația, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o autospecială de stingere cu apă și spumă și cinci pompieri militari, pe lângă cele două autospeciale și echipajul de prim ajutor calificat mobilizate inițial.

Ulterior, intervenția s-a concentrat asupra spațiului de depozitare a furajelor, unde flăcările s-au manifestat cu degajări mari de fum și pericol de extindere.

„În urma incendiului au fost afectate șapte încăperi ale locuinței, fiind distruse uși, ferestre, mobilier, produse electrocasnice, acte de proprietate și de identitate, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, scule electrice, precum și o magazie de lemne cu suprafața de aproximativ 15 metri pătrați. De asemenea, au ars acoperișul locuinței și al anexelor pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, precum și depozitul de furaje, în cantitate de aproximativ 15 tone. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de jarul și scânteile căzute din sistemul de încălzire, pe fondul observării târzii a incendiului”, au declarat reprezentanții ISU Iași.

În timpul misiunii, în apropierea focarului, aceștia au descoperit un cățeluș dezorientat, afectat de fumul dens. Animalul a fost scos din zona de pericol și a primit îngrijiri.

Foto: ISU Iași

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
