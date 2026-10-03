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Iași. Camion răsturnat pe DN 24

de Popa Denisa

Un camion care transporta semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat în această dimineață, sâmbătă, 3 octombrie, pe DN 24, în localitatea Păun, comuna Bârnova, județul Iași.

Pompierii de la Detașamentul 2 Iași au intervenit cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Camionul s-a răsturnat la marginea drumului, iar în urma accidentului au fost semnalate scurgeri de carburant. Șoferul a ieșit singur din cabină și a refuzat să primească îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei și prevenirea producerii unui incendiu.

Foto: ISU Iași

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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