Iași. Camion răsturnat pe DN 24

Un camion care transporta semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat în această dimineață, sâmbătă, 3 octombrie, pe DN 24, în localitatea Păun, comuna Bârnova, județul Iași.

Pompierii de la Detașamentul 2 Iași au intervenit cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Camionul s-a răsturnat la marginea drumului, iar în urma accidentului au fost semnalate scurgeri de carburant. Șoferul a ieșit singur din cabină și a refuzat să primească îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei și prevenirea producerii unui incendiu.

Foto: ISU Iași