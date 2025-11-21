Iași: Camion cu rachete antitanc și lansatoare de rachete descoperit în Vama Albița

Un cetățean moldovean a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat la Vama Albița la volanul unui camion încărcat cu arme și muniție de război. Cercetările sunt coordonate de procurorii DIICOT care l-au pus sub acuzare pe moldoveanul de 37 de ani pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Din probele administrate până în acest moment, a reieșit că suspectul ar fi aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier, specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

„Ieri, 20 noiembrie, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița), persoana în cauză a fost depistată conducând un ansamblu, format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași. Pentru ca marfa ilicită să nu fie descoperită la control, în documentele care însoțeau transportul s-ar fi făcut mențiuni nereale, în sensul că încărcătura ar fi fost constituită din deșeuri metalice. În același scop, elementele de armament ar fi fost ambalate în folii metalice, textile și amplasate în cutii de lemn.

Suspectul urmează a fi prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile. „Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

