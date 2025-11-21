Iași: Camion cu rachete antitanc și lansatoare de rachete descoperit în Vama Albița
Infracțional IașiACTUALITATEStiri fierbinti

Iași: Camion cu rachete antitanc și lansatoare de rachete descoperit în Vama Albița

alexandru
de alexandru

Un cetățean moldovean a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat la Vama Albița la volanul unui camion încărcat cu arme și muniție de război. Cercetările sunt coordonate de procurorii DIICOT care l-au pus sub acuzare pe moldoveanul de 37 de ani pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Din probele administrate până în acest moment, a reieșit că suspectul ar fi aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier, specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

Ieri, 20 noiembrie, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița), persoana în cauză a fost depistată conducând un ansamblu, format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași. Pentru ca marfa ilicită să nu fie descoperită la control, în documentele care însoțeau transportul s-ar fi făcut mențiuni nereale, în sensul că încărcătura ar fi fost constituită din deșeuri metalice. În același scop, elementele de armament ar fi fost ambalate în folii metalice, textile și amplasate în cutii de lemn.

Suspectul urmează a fi prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile. „Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO-VIDEO IPJ Iași

(G. S.)

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
Articolul precedent
Când miniștrii fac lucruri trăznite: cel al Educației îi pune pe directorii de școli să verifice temele pentru acasă ale elevilor
Articolul următor
Urmărit internațional în Italia, depistat în Piatra-Neamț

Ultima ora

Infracțional Neamț

Urmărit internațional în Italia, depistat în Piatra-Neamț

Un pietrean de 54 de ani, dat în urmărire...
EDUCATIE

Când miniștrii fac lucruri trăznite: cel al Educației îi pune pe directorii de școli să verifice temele pentru acasă ale elevilor

Ministrul Educației, Daniel David dă dovadă încă odată că...
SANATATE

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite
ACTUALITATE

Accident la Săbăoani: un autoturism s-a oprit într-un cap de pod

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț...
SOCIAL

Accident la Răucești – un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă

Un eveniment rutier spectaculos a avut loc pe 20...

Categorii

Infracțional Neamț

Urmărit internațional în Italia, depistat în Piatra-Neamț

Un pietrean de 54 de ani, dat în urmărire...
EDUCATIE

Când miniștrii fac lucruri trăznite: cel al Educației îi pune pe directorii de școli să verifice temele pentru acasă ale elevilor

Ministrul Educației, Daniel David dă dovadă încă odată că...
SANATATE

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite
ACTUALITATE

Accident la Săbăoani: un autoturism s-a oprit într-un cap de pod

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț...
SOCIAL

Accident la Răucești – un autoturism a ieșit în decor și s-a răsturnat pe cupolă

Un eveniment rutier spectaculos a avut loc pe 20...
ACTUALITATE

Vovidenia – mare sărbătoare creștină

Vovidenia era și este o sărbătoare respectată de toți...
FAPT DIVERS

Cod galben de ceață în opt județe din Moldova. Vizibilitate sub 50 de metri, până la ora 9.00

Cod galben de ceață în opt județe din Moldova. Vizibilitate sub 50 de metri, până la ora 9.00
Social Neamț

Târgu Neamț lansează Consiliul Local al Elevilor. Tinerii intră în jocul deciziilor locale

Primăria orașului Târgu Neamț găzduiește joi, 20 noiembrie, ora...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale