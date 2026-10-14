Iași „Bursierii Sfintei Parascheva”- Zece tineri premiați pentru excelență!

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Teofan a premiat, în cadrul Slujbei Liturgice dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiate miercuri dimineață (14 octombrie) la Iași, zece tineri din regiune, cu rezultate remarcabile în educație, știință și cultură. Evenimentul face parte din Programul Educațional „Bursierii Sfintei Parascheva”, un nou proiect al Arhiepiscopiei Iașilor, derulat prin Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Fiideajutor.ro dedicat susținerii tinerilor cu reușite academice deosebite și potențial remarcabil.

Primii zece din cei 24 de bursieri din regiunea Moldovei (România) au fost invitați pe scenă și premiați de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan: Alexandra Mihaela Aramă, Alexia Rodica Nemțeanu, Elisa Gabriela Todirișcă, Alexandra Ioana Șerban, Miruna Elena Corduneanu, Ana Maria Corduneanu, Alexandra Marițencu, Mihai Ilinca, Robert Capotă și Veronica Horopciuc. O particularitate importantă a programului este deschiderea către toate domeniile cunoașterii și ale performanței, indiferent dacă vorbim despre teologie, matematică, robotică, inginerie, cercetare științifică, medicină, geografie, literatură, muzică sau sport. În cadrul concursului organizat de Arhiepiscopia Iașilor, 24 de elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi au fost admiși în Programul Educațional „Bursierii Sfintei Parascheva”. Aceștia vor beneficia, timp de un an, de burse lunare cu valori cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, existând perspectiva continuării sprijinului în anii următori.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, a adunat și în acest an peste 200.000 de suflete în rugăciune, în perioada 8-14 octombrie 2026. Cuvioasa Parascheva, ale cărei moaște se păstrează de peste 385 de ani la Iași, a reunit la Hramul Iașiului din acest an peste 28.000 de credincioși, care au participat la Sfânta Liturghie, oficiată pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt de un sobor de 28 de ierarhi din țară și din străinătate. Punctul culminant al pelerinajului, Sfânta Liturghie arhierească, a fost săvârșită pe podiumul special amenajat, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Dimitrios, Mitropolitul Franței și Exarhul Europei.

„Oricine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia Crucea și să mă urmeze!”. Aceste cuvinte din pasajul evanghelic citit astăzi le-a auzit fiica Epivatei Sfânta Parascheva și, asemenea marelui Antonie, după ce a părăsit Biserica în care se afla, a dat la schimb haina ei scumpă pentru una modestă și sărăcăcioasă și i-a dăruit unei cerșetoare crucea ei de aur. A renunțat la confortul familiei sale înstărite și L-a urmat pe Hristos. „Căci oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde; dar oricine își pierde viața pentru Mine și pentru Evanghelie, acela o va salva”. Oare ce voce a fost aceea care a îndepărtat-o pe Sfânta Parascheva de bucuriile vieții lumești? A fost vocea lui Hristos, Care a vorbit înlăuntrul ei, zicând: „Ce folos are omul dacă câștigă întreaga lume, dar își pierde viața? Ce poate da omul în schimb pentru viața sa?”. În urma, acestui cuvânt ea și-a schimbat viața cea lesnicioasă (cea pământeacă n.tr.) pentru bucuria Evangheliei și a vieții creștine autentice. A împărțit totul celor nevoiași pentru a-și aduna comoară în Ceruri. A aleas de bunăvoie pustia, dorind o viață de asceză și de nevoință duhovnicească(…)”, a rostit în cuvântul său IPS Dimitrios, Exarhul Europei.

Angela Croitoru