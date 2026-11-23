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O bombă de aviație de 50 de kilograme a fost găsită pe 23 noiembrie, în urma unor săpături efectuate în Iași. „Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a fost solicitată, pe 23 noiembrie, să intervină în municipiul Iași, pe strada Aurel Vlaicu, după ce, în timpul executării unor lucrări de săpătură, a fost descoperit un element de muniție rămasă neexplodată”, anunță ISU Iași.

Specialiștii pirotehnicieni au executat operațiuni de cercetare, identificare și asanare a terenului, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, fiind identificată o bombă de aviație exploziv-brizantă, de proveniență germană, cu o greutate de 50 de kilograme. „Descoperirea evidențiază pericolul pe care îl reprezintă muniția rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, chiar și după trecerea mai multor decenii. Aceste elemente pot prezenta un risc major pentru viața și integritatea persoanelor, în special atunci când sunt descoperite în timpul lucrărilor de construcții, excavare sau amenajare a terenurilor”, mai arată sursa citată.

ISU Iași reamintește regulile de siguranță care trebuie aplicate în astfel de cazuri: opriți imediat lucrările de săpătură sau excavare în cazul identificării unui obiect suspect; nu atingeți, nu loviți, nu mișcați și nu încercați să extrageți muniția din pământ; nu utilizați utilaje, unelte sau alte echipamente în apropierea elementului de muniție descoperit; nu încercați să demontați, să transportați sau să valorificați muniția, indiferent de starea acesteia; îndepărtați-vă de zona periculoasă și nu permiteți apropierea altor persoane; apelați imediat numărul unic de urgență 112, comunicând locul exact al descoperirii și informațiile disponibile despre obiectul suspect. Manipularea necorespunzătoare poate provoca accidente cu urmări deosebit de grave.

FOTO ISU Iași