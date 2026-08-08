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Iași. Bărbat salvat de sub tractorul care s-a răsturnat peste el

de Sofronia Gabi

Un bărbat din localitatea Todirești, județul Iași, a fost salvat la limită după ce tractorul pe care-l conducea s-a răsturnat peste el. Intervenția a avut loc p 8 august iar evenimentul nedorit a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112. S-a reclamat faptul că un tractor s-a răsturnat într-o zonă împădurită, iar conducătorul utilajului agricol rămăsese încarcerat. Au fost mobilizate forțe de la Secția de Pompieri Pașcani, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic, precum și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Todirești.

Iași. Bărbat salvat de sub tractorul care s-a răsturnat peste el

Accesul dificil și terenul accidentat au impus un efort fizic deosebit și o coordonare atentă a tuturor forțelor participante. Salvatorii au stabilizat utilajul, au creat condițiile necesare desfășurării operațiunilor în siguranță și au extras victima de sub tractor”, anunță ISU Iași. Șoferul rănit  a fost transportat de salvatori pe o distanță de aproximativ 500 de metri, prin zona împădurită, până la locul în care se afla echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean. Victima a fost predată medicului pentru evaluare și acordarea îngrijirilor de specialitate. „Reușita intervenției a fost rezultatul lucrului în echipă, al cooperării dintre pompierii militari, personalul medical și membrii serviciului voluntar. În astfel de situații, fiecare acțiune trebuie executată coordonat, deoarece instabilitatea utilajului, terenul dificil și accesul limitat pot pune în pericol atât victima, cât și salvatorii”, mai arată sursa citată.

 

FOTO ISU Iași

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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