Iași, Bacău O ambulanță a SAJ Bacău a luat foc, în mers, pe DN 28 la Strunga, Iași

ACTUALIZARE: ”Incendiul a pornit de la bordul mașinii de ambulanță. Echipajul care se afla în mașină se întorcea la sediul nostru, nu era cu pacient în mașină, predase pacientul la un spital din județul Iași.

Au reușit să scoată din mașină tuburile de oxigen și echipamentele de pe mașină, dar nu au reușit să stingă incendiul până când au venit pompierii cu extinctorul din dotare. Echipajul nostru nu este rănit, nu are niciun fel de problemă”.

VIDEO de la eveniment:

***********************************************

ȘTIRE INIȚIALĂ: Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Frumos efectuează o intervenție pentru stingerea unui incendiu la o ambulanță, în localitatea Strunga, pe Drumul Național 28, în județul Iași.

Din fericire, în ambulanță nu se afla niciun pacient, aceasta întorcându-se spre Bacău, după ce a lăsat un pacient la o unitate spitalicească din Iași.

Deocamdată, “Traficul este blocat temporar pe DN 28, Strunga, județul Iași, în urma unui eveniment rutier. Circulați cu atenție!”, anunță Direcția regională Drumuri și Poduri Iași.

“În cursul zilei de astăzi, forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au fost alertate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unei ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Evenimentul s-a produs pe drumul european DN28 (E583), pe raza localității Strunga (UAT Strunga). Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului, în ambulanță nu se afla niciun pacient.

La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), încadrate cu 10 subofițeri și un ofițer, care au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitând propagarea acestuia la întregul autovehicul.

La sosirea forțelor de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta generalizat la nivelul ambulanței, existând risc major de propagare. Flăcările s-au extins și la vegetația uscată din apropiere, afectând o suprafață de aproximativ 100 mp”, a declarat căpitan Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Angela Croitoru

FOTO: DRDP Iași