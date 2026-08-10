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Iași. Autoturism de lux furat din Belgia, reținut la Punctul de trecere a Frontierei Albița

de Vlad Bălănescu

Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, a rămas fără un autoturism de lux estimat la circa 300.000 de lei, bunul fiind confiscat de polițiștii de frontieră de la Albița. S-a întâmplat pe 9 august la Punctul de Trecere a Frontierei Albița când polițiștii au descoperit la controlul de rutină, și au reținut pentru continuarea cercetărilor, un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Belgia.

În data de 9 august, în jurul orei 00.55, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 44 de ani, care conducea un autoturism, an fabricație 2020, înmatriculat în Republica Moldova”, anunță Poliția de Frontieră.

Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, polițiștii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Belgia. „Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în cauză cu suma de 59.000 de euro, din R. Moldova, în luna august a anului trecut și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu”, mai arată sursa citată.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul, estimat la o valoare de 300.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.

FOTO-VIDEO: politiadefrontiera.ro

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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