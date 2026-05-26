Iași. Autoturism de 118.000 de lei, căutat de autoritățile din Marea Britanie, găsit la Sculeni

de Sofronia Gabi

Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, Iași, au descoperit un autoturism care figura în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile din Marea Britanie. „În data de 23 mai a.c., în jurul orei 17:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control necesare trecerii frontierei un cetățean român, în vârstă de 38 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Marea Britanie. Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Marea Britanie”, anunță Poliția de Frontieră.

Se fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 118.000 de lei (circa  23.000 euro), a fost confiscat până la finalizarea anchetei.

FOTO politiadefrontiera.ro

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
