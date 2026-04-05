Iași. Autoturism de 100.000 lei furat din Italia, reținut în Vama Stânca

Poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit la un control de rutină un autoturism în valoare de 100.000 de lei, care figura în baza de date ca fiind furat din Italia. „În ziua de 03 aprilie a.c, în jurul orei 19.10, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, un bărbat, cetățean bulgar, în vârstă de 41 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Belgia. Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, deși potrivit seriei din certificatul de înmatriculare autoturismul nu figura cu alerte în bazele de date. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul are o altă serie decât cea vizibilă la control, iar după seria originală figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru a fi confiscat, semnalare introdusă de autoritățile din Italia”, anunță Poliția de Frontieră.

Conducătorul auto a susținut că este cumpărător de bună credință și a achiziționat mașina din Belgia, contra sumei de 100.000 lei. Acesta a menționat că nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu. A fost deschis un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de tăinuire, iar autovehiculul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

