ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Iași

Iași. Autoturism căzut în Bahlui – șoferița a ajuns la spital

de Sofronia Gabi

O tânără șoferiță a ajuns la spital după ce în urma unei manevre greșite a ajuns cu mașina în râul Bahlui. S-a întâmplat pe 23 februarie, și până la ajungerea forțelor de intervenție femeia, care era singură în mașină, a reușit să ajungă pe mal. „Astăzi, 23 februarie 2026, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină în municipiul Iași, pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în zona râului Bahlui, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.

La locul solicitării au fost direcționate de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat. La sosirea acestora femeia era deja pe malul apei. Aceasta era conștientă și cooperantă și a fost evaluată medical de către echipajul EPA, fiind transportată la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire, verificarea zonei și sprijinirea operațiunilor pentru scoaterea autoturismului în condiții de siguranță. Cazul a rămas în atenția polițiștilor rutieri pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.

FOTO ISU Iași

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Neamț. Bărbat găsit spânzurat în curtea casei
Articolul următor
Botoșani. Doi bărbați reținuți după 8 percheziții domiciliare. Prejudiciu de 180 000 de lei într-un dosar de furt

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Sunetul RO-ALERT se schimbă. Avertizările vor fi diferențiate în funcție de gravitate

Sunetul mesajelor RO-ALERT va fi modificat, iar alertele vor...
ACTUALITATE

Weekend intens pentru polițiștii nemțeni. Sancțiuni de peste 170 000 de lei și zeci de permise reținute

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au fost...
ACTUALITATE

Botoșani. Doi bărbați reținuți după 8 percheziții domiciliare. Prejudiciu de 180 000 de lei într-un dosar de furt

Doi bărbați, de 39 și 47 de ani, au...
ACTUALITATE

Neamț. Bărbat găsit spânzurat în curtea casei

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Sunetul RO-ALERT se schimbă. Avertizările vor fi diferențiate în funcție de gravitate

Sunetul mesajelor RO-ALERT va fi modificat, iar alertele vor...
ACTUALITATE

Weekend intens pentru polițiștii nemțeni. Sancțiuni de peste 170 000 de lei și zeci de permise reținute

În ultimele 48 de ore, oamenii legii au fost...
ACTUALITATE

Botoșani. Doi bărbați reținuți după 8 percheziții domiciliare. Prejudiciu de 180 000 de lei într-un dosar de furt

Doi bărbați, de 39 și 47 de ani, au...
ACTUALITATE

Neamț. Bărbat găsit spânzurat în curtea casei

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...
Stiri fierbinti

Video – Foto. Bacău. Mansardă distrusă de flăcări la Filipești

Duminică seară (22 februarie 2026), pompierii militari au fost...
EVENIMENT

Serbările Zăpezii ediție de colecție 2026 – se apropie de sfârșit

Durău Park a reușit performanța de a aduna la...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale