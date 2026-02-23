Iași. Autoturism căzut în Bahlui – șoferița a ajuns la spital

O tânără șoferiță a ajuns la spital după ce în urma unei manevre greșite a ajuns cu mașina în râul Bahlui. S-a întâmplat pe 23 februarie, și până la ajungerea forțelor de intervenție femeia, care era singură în mașină, a reușit să ajungă pe mal. „Astăzi, 23 februarie 2026, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină în municipiul Iași, pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în zona râului Bahlui, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.

La locul solicitării au fost direcționate de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat. La sosirea acestora femeia era deja pe malul apei. Aceasta era conștientă și cooperantă și a fost evaluată medical de către echipajul EPA, fiind transportată la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire, verificarea zonei și sprijinirea operațiunilor pentru scoaterea autoturismului în condiții de siguranță. Cazul a rămas în atenția polițiștilor rutieri pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.

FOTO ISU Iași