Iași. Atentat incendiar la un salon de înfrumusețare

Un salon de înfrumusețare dintr-un cămin din municipiul Iași a fost ținta unui atac incendiar. Persoane necunoscute încă, au aruncat o sticlă cu un lichid inflamabil pe ușa de acces a salonului, consecința fiind o explozie urmată de incendiu. S-a întâmplat în zorii zilei de 3 august, când pompierii militari au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112. Forțele au fost solicitate să într-o cameră de cămin în care funcționa un salon de înfrumusețare.

Au plecat la drum două autospeciale de stingere cu apă și spumă și două echipaje de prim ajutor calificat, cu echipajele aferente fiind notificat și operatorul rețelei de distribuție a gazelor naturale, pentru verificări de specialitate. „La sosirea forțelor de intervenție, încăperea era inundată cu fum, fără flacără deschisă, iar în urma recunoașterii s-a constatat că structura de rezistență a încăperii nu a fost afectată. De asemenea, nu au existat persoane care să necesite evacuarea sau care să se autoevacueze, iar evenimentul nu s-a soldat cu victime”, anunță ISU Iași.

Pompierii au evacuat fumul din încăpere și au asigurat măsurile specifice pentru înlăturarea oricărui pericol. „În urma cercetărilor efectuate la fața locului s-a stabilit că zgomotul puternic perceput de apelant nu a fost produs de o acumulare de gaze naturale, ci de aruncarea prin geamul ușii de acces a unui recipient cu combustibil, folosit pentru provocarea incendiului”, mai arată sursa citată.

Au fost afectate bunurile aflate în interiorul salonului, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spații închise, în mod intenționat pentru a genera incendiului. Cazul a rămas în atenția organelor de cercetare competente, care continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

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