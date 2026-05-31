Iași. Arestați pentru trafic de droguri 

de Sofronia Gabi

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 8 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între lunile mai 2025 și mai 2026, inculpații – dintre care trei membri ai aceleași familii, au procurat, deținut, manipulat și vândut, pe raza municipiului Iași, diferite cantități de droguri de risc, mare risc și  produse psihoactive (canabis, MDMB-4en-PINACA, ADB-4en-PINACA și ADB-INACA), cu sume cuprinse între 50 și 70 lei pentru o doză, în funcție de substanța și cantitatea tranzacționată”, conform DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate o parte dintre substanțele interzise comercializate de către suspecți, unul dintre ei fiind prins în flagrant în timp ce vindea mai multe doze de canabis. „În contextul  acțiunilor desfășurate și a perchezițiilor efectuate la locuințele inculpaților au fost găsite și ridicate 300 grame canabis,  170 doze de  MDMB-4en-PINACA, o cantitate de cocaină, 26 comprimate din categoria celor cu regim special, grindere, cântare de precizie, ustensile utilizate la prepararea și porționarea drogurilor, sumele de 56.600 lei și 250 euro, precum și alte mijloace de probă”, mai arată sursa citată.

Doi dintre acuzați au fost plasați sub control judiciar iar alți 6 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
