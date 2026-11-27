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Un tânăr de 23 de ani, din Iași, a fost arestat pentru 30 de zile după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și determinarea sau înlesnirea de acte sexuale sau de natură sexuală între minori. Din probatoriul administrat de procurorii DIICOT a reieșit faptul că, în perioada octombrie – noiembrie 2026, bărbatul a realizat mai multe înregistrări video în care apar două victime minore, în vârstă de 13 și 16 ani, reprezentate în timp ce au un comportament sexual explicit.

„În acest context, inculpatul a determinat una dintre persoanele vătămate, în vârstă de 13 ani, să întrețină relații sexuale. De asemenea, acesta a stocat materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și ulterior le-a distribuit în mediul virtual”, anunță DIICOT. După administrarea probatoriului a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă, care a fost admisă de instanță.

„Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.