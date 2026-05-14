Iași. ANAF – suspiciuni de fraudă de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar

În urma unei acțiuni de control în domeniul imobiliar, inspectorii Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au descoperit un dezvoltator imobiliar care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane de lei. „În cadrul verificărilor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că societatea verificată, care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”, anunță ANAF.

Cercetările au stabilit că apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților. În acest fel a fost cauzat un prejudiciu estimat de finanțiști la 10,80 milioane lei. Totodată, în cadrul unei acțiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.

„Având în vedere constatările rezultate în urma acțiunilor de control, ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii”, mai arată sursa citată.