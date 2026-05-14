ACTUALITATEEconomic IașiECONOMIE

Iași. ANAF – suspiciuni de fraudă de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar

de Sofronia Gabi

În urma unei acțiuni de control în domeniul imobiliar, inspectorii Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au descoperit un dezvoltator imobiliar care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane de lei. „În cadrul verificărilor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că societatea verificată, care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”, anunță ANAF.

Cercetările au stabilit că apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților. În acest fel a fost cauzat un prejudiciu estimat de finanțiști la 10,80 milioane lei. Totodată, în cadrul unei acțiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.

Având în vedere constatările rezultate în urma acțiunilor de control, ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii”, mai arată sursa citată.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Activitatea ITM Neamț pentru luna aprilie – 14 persoane prestau muncă nedeclarată
Activitatea ITM Neamț pentru luna aprilie – 14 persoane prestau muncă nedeclarată
Articolul următor
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter_
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter și încheie sezonul cu două trofee

Ultima ora

INFRACȚIONAL

41 de percheziții DIICOT în Iași, București și alte 5 județe. Este vizată o rețea care vindea suplimente false ca tratamente pentru cancer și...

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiști...
Infracțional Neamț

Neamț. Amendă de 100.000 de lei pentru un transport ilegal de țigări

Un bărbat de 58 de ani, din Piatra Neamț,...
SPORT

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter și încheie sezonul cu două trofee

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter, 2-0...
ECONOMIE

Activitatea ITM Neamț pentru luna aprilie – 14 persoane prestau muncă nedeclarată

Verificările efectuate de funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de...
ACTUALITATE

Vaslui. Explozie provocată de o acumulare de gaze – două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite iar locuința acestora a...

Categorii