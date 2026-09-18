Știre actualizată. Iași. Alertă din cauza unui recipient suspect găsit în curtea unei școli – au intervenit militarii CBRN

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„Au fost analizate inclusiv apa și hrana din recipientele destinate felinelor, iar rezultatele măsurătorilor efectuate la fața locului nu au indicat prezența unor substanțe periculoase.

Prin urmare, din perspectiva măsurătorilor efectuate de echipajul CBRN, nu a fost identificat un risc chimic pentru populație.

După finalizarea verificărilor specifice, echipajele ISU Iași și-au încheiat misiunea și se retrag la bază”, transmite ISU Iași.

Știre inițială

Militarii din cadrul ISU Iași au intervenit de urgență după ce în curtea Școlii Gimnaziale „Mihai Codreanu” a fost găsit un recipient suspect. Echipa de intervenție a fost formată din specialiști CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear), având în vedere că lângă recipientul suspect erau două pisici moarte. „În urma unei sesizări, echipajul specializat CBRN din cadrul ISU Iași a fost mobilizat în curtea Școlii Gimnaziale „Mihai Codreanu”, unde a fost identificat un recipient inscripționat/etichetat „SO₂”, în apropierea acestuia fiind găsite și două pisici decedate”, anunță ISU Iași. Deocamdată nu se știe cu exactitate dacă este vorba de dioxid de sulf sau o altă substanță posibil periculoasă.

Specialiștii CBRN efectuează măsurători și verificări specifice pentru identificarea eventualei prezențe a unor substanțe periculoase și stabilirea concentrațiilor din mediul ambiental. Preventiv, zona a fost securizată, iar un echipaj de stingere asigură măsurile specifice de prevenire și intervenție în cazul producerii altor situații de urgență.

„Până la finalizarea măsurătorilor și verificărilor de specialitate, nu poate fi confirmat conținutul recipientului și nici existența unei legături între acesta și decesul celor două animale. Intervenția se desfășoară cu respectarea măsurilor specifice de protecție pentru astfel de situații. Vom reveni cu informații în funcție de rezultatele măsurătorilor și evoluția situației”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO ISU Iași