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Iași. Accident rutier în localitatea Blăgești – o persoană a fost rănită

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație a avut loc pe 8 septembrie în localitatea Blăgești din județul Iași. Prin apelul înregistrat în dispeceratul ISU Iași s-a anunțat impactul între un autoturism și un moped, o persoană fiind rănită. Au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu o autospecială de intervenție și stingere și un echipaj de prim ajutor calificat, cu 8 militari.

Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, era conștientă și prezenta traumatisme multiple. După evaluarea medicală, aceasta a fost preluată de un echipaj medical tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.

Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și gestionare a riscurilor la locul accidentului. Cauzele și împrejurările producerii evenimentului rutier urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri.

FOTO ISU Iași

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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