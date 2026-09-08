Iași. Accident rutier în localitatea Blăgești – o persoană a fost rănită

Un accident de circulație a avut loc pe 8 septembrie în localitatea Blăgești din județul Iași. Prin apelul înregistrat în dispeceratul ISU Iași s-a anunțat impactul între un autoturism și un moped, o persoană fiind rănită. Au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu o autospecială de intervenție și stingere și un echipaj de prim ajutor calificat, cu 8 militari.

„Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, era conștientă și prezenta traumatisme multiple. După evaluarea medicală, aceasta a fost preluată de un echipaj medical tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași.

Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și gestionare a riscurilor la locul accidentului. Cauzele și împrejurările producerii evenimentului rutier urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri.

FOTO ISU Iași