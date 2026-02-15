Stiri fierbintiACTUALITATEIAȘI

Iași. Accident grav pe DN2 – 4 persoane au fost transportate la spital

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu mai mulți răniți a avut loc în urmă cu puțin timp în localitatea Moțca din județul Iași, la intersecția dintre DN 2 cu DN 28A. La locul solicitării prin 112 au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă cu modul de descărcare și acordarea primului ajutor (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, încadrate cu echipajele aferente, precum și două echipaje tip B și un echipaj tip C aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Iași, stația Pașcani.

Iași. Accident grav pe DN2 - 4 persoane au fost transportate la spital

Echipajele de intervenție au ajuns la locul evenimentului în jurul orei 18:20. În accident au fost implicate două autoturisme și un autotren. În urma impactului au rezultat trei victime conștiente, dintre care una era încarcerată.„ Șoferul unui autocamion (cetățean ucrainean) a fost găsit conștient și a fost evaluat medical de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean. În accident au mai fost implicate două persoane aflate într-un autoturism, șofer și pasager, ambii în vârstă de aproximativ 64 de ani. Aceștia erau conștienți, au fost preluați de un echipaj EPA și un echipaj SAJ tip B și vor fi transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. O altă victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 67 de ani, conducătorul unui alt autoturism, a fost găsit încarcerat, dar conștient. După extragere, acesta a fost preluat de echipajul SAJ cu medic și va fi transportat la spital”, anunță ISU Iași.

Iași. Accident grav pe DN2 - 4 persoane au fost transportate la spital

FOTO ISU Iași

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. Neamț. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au ajuns la spital

Ultima ora

SOCIAL

FOTO. Neamț. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au ajuns la spital

O femeie de 45 de ani și o adolescentă...
SOCIAL

FOTO. Bacău. Accident la Podu Turcului

Un accident s-a produs astăzi, 15 februarie în comuna...
Economic Neamț

Contractele part-time condiționate de digitalizarea Fiscului

Digitalizarea ANAF ar trebui să se încheie până la...
INFRACȚIONAL

Iași. Dealer de stupefiante arestat pentru 3 kilograme de canabis

Un tânăr de 21 de ani, din Iași, a...
Infracțional Neamț

Neamț. Două accidente de Valentine’s Day – unul din șoferi era sub influența alcoolului

Două accidente de circulație au avut loc pe 14...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale