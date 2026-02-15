Iași. Accident grav pe DN2 – 4 persoane au fost transportate la spital

Un accident de circulație soldat cu mai mulți răniți a avut loc în urmă cu puțin timp în localitatea Moțca din județul Iași, la intersecția dintre DN 2 cu DN 28A. La locul solicitării prin 112 au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă cu modul de descărcare și acordarea primului ajutor (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, încadrate cu echipajele aferente, precum și două echipaje tip B și un echipaj tip C aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Iași, stația Pașcani.

Echipajele de intervenție au ajuns la locul evenimentului în jurul orei 18:20. În accident au fost implicate două autoturisme și un autotren. În urma impactului au rezultat trei victime conștiente, dintre care una era încarcerată.„ Șoferul unui autocamion (cetățean ucrainean) a fost găsit conștient și a fost evaluat medical de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean. În accident au mai fost implicate două persoane aflate într-un autoturism, șofer și pasager, ambii în vârstă de aproximativ 64 de ani. Aceștia erau conștienți, au fost preluați de un echipaj EPA și un echipaj SAJ tip B și vor fi transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. O altă victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 67 de ani, conducătorul unui alt autoturism, a fost găsit încarcerat, dar conștient. După extragere, acesta a fost preluat de echipajul SAJ cu medic și va fi transportat la spital”, anunță ISU Iași.

FOTO ISU Iași

(G. S.)