Iași. Accident grav între un TIR și un autoturism. O persoană a rămas încarcerată

Un accident grav s-a produs în urmă cu puțin timp, în localitatea Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași, în apropierea graniței cu județul Neamț. În accident au fost implicate un TIR și un autoturism, iar o persoană a fost găsită inconștientă și încarcerată în mașină.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Frumos, cu autospeciale de stingere și descarcerare, precum și un echipaj medical cu medic de la Serviciul de Ambulanță Județean Iași.

Potrivit ISU Iași: „Înainte de sosirea echipajelor de intervenție, trei pompieri militari aflați în tranzit prin zonă au oprit la locul accidentului, au acordat primele măsuri de asistență victimei și au transmis datele inițiale către dispecerat, contribuind la mobilizarea și coordonarea resurselor de intervenție”.

În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare.

„Victima a fost extrasă din autoturism de către echipajele de intervenție, fiind găsită în stare de semiconștiență și prezentând traumatisme severe.

Ulterior, aceasta a fost predată echipajului medical al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital, în vederea efectuării investigațiilor de specialitate și continuării îngrijirilor medicale.

Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească împrejurările și cauzele producerii accidentului rutier”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

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Foto: ISU Iași