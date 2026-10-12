ACTUALITATEIAȘI

Iași. Accident grav între un TIR și un autoturism. O persoană a rămas încarcerată

de Popa Denisa

Un accident grav s-a produs în urmă cu puțin timp, în localitatea Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași, în apropierea graniței cu județul Neamț. În accident au fost implicate un TIR și un autoturism, iar o persoană a fost găsită inconștientă și încarcerată în mașină.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Frumos, cu autospeciale de stingere și descarcerare, precum și un echipaj medical cu medic de la Serviciul de Ambulanță Județean Iași.

Potrivit ISU Iași: „Înainte de sosirea echipajelor de intervenție, trei pompieri militari aflați în tranzit prin zonă au oprit la locul accidentului, au acordat primele măsuri de asistență victimei și au transmis datele inițiale către dispecerat, contribuind la mobilizarea și coordonarea resurselor de intervenție”.

În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare.

„Victima a fost extrasă din autoturism de către echipajele de intervenție, fiind găsită în stare de semiconștiență și prezentând traumatisme severe.

Ulterior, aceasta a fost predată echipajului medical al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul la spital, în vederea efectuării investigațiilor de specialitate și continuării îngrijirilor medicale.

Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească împrejurările și cauzele producerii accidentului rutier”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Foto: ISU Iași

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Debutul sezonului rece – care este perioada de administrare a vaccinului antigripal
Debutul sezonului rece – care este perioada de administrare a vaccinului antigripal

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    ACTUALITATE

    Debutul sezonului rece – care este perioada de administrare a vaccinului antigripal

    Toamna deosebit de caldă a luat sfârșit și din a doua decadă a...
    RELIGIE

    Peste 30.000 de pelerini s-au rugat pe Calea Sfinților la Iași

    Procesiunea „Calea Sfinților” a adunat în acest an, duminică, 11 octombrie 2026, de...
    INFRACȚIONAL

    „Cetățeni români” cu acte false: 16 ruși ar fi obținut buletine la Câmpulung Moldovenesc

    Certificate de cetățenie pretins emise de consulate și ambasade, acte de naștere românești,...
    ACTUALITATE

    Tânăr reținut după ce ar fi lovit un bărbat într-o stație de autobuz din Bicaz

    Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Bicaz, a fost reținut...
    ACTUALITATE

    Anchetă după moartea unui îngrijitor de animale la Bicaz-Chei

    Un bărbat de 49 de ani, care lucra la o stână din satul...
    ECONOMIE

    Ai treabă la Registrul Comerțului din Neamț? Din 15 octombrie, nu vei mai putea plăti la casierie

    Persoanele care au de achitat tarife pentru servicii ale Registrului Comerțului trebuie să-și...
    INFRACȚIONAL

    Botoșani. O autoutilitară a fost incendiată intenționat și a ars în totalitate

    O autoutilitară a ars în totalitate după ce focul a fost pus intenționat....
    SOCIAL

    Iași Video-Foto. Românii caută ajutorul divin! Numărul pelerinilor ce au atins racla Cuvioasei Parascheva a depășit pragul de 100.000

    Amploarea pelerinajului de la Catedrala Mitropolitană Iași, unde sunt expuse raclele Cuvioasei Parascheva...
    EDUCATIE

    Burse pentru liceenii români care vor să studieze un an în SUA. Înscrierile sunt deschise până pe 22 octombrie

    Elevii de liceu din România care doresc să studieze timp de un an...
    ACTUALITATE

    „Regina Maria a României. Din viață în eternitate” – lansare de carte la Muzeul de Artă Piatra-Neamț

    Complexul Muzeal Național Neamț propune publicului lansarea cărții „Regina Maria a României. Din...