Iași. Accident feroviar la Ceplenița – în mașina implicată erau mai multe persoane decât în tren

Un accident feroviar care din fericire s-a soldat fără victime a avut loc în noaptea de 24 septembrie în localitatea Ceplenița, județul Iași. „În data de 24 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident feroviar produs în zona localității Ceplenița. Trenul care circula pe ruta Iași – Hârlău a intrat în coliziune cu un autoturism, în care se aflau șapte persoane”, anunță ISU Iași.

Au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor din cadrul Punctului de Lucru Hârlău și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, cu 8 subofițeri. Primul echipaj a ajuns la fața locului la ora 23:16. „Cele șapte persoane aflate în autoturism erau conștiente. Trei dintre acestea s-au autoevacuat, iar celelalte patru au fost scoase din autovehicul de către pompierii militari. În tren se aflau mecanicul, controlorul și doi pasageri, fără a fi înregistrate persoane rănite. În urma intervenției, toate persoanele implicate în eveniment au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital”, mai arată sursa citată.

Pompierii militari au asigurat măsurile specifice la locul evenimentului, iar cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

FOTO ISU Iași