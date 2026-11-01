Iași. Accident cu victime multiple în localitatea Țigănași – a fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un accident de circulație în care au fost implicate 20 de persoane a avut loc în seara de 2 noiembrie în localitatea Țigănași, județul Iași. Din primele informații un microbuz în care se aflau 20 de persoane s-a răsturnat într-o curbă, două dintre victime fiind inconștiente.

„Potrivit informațiilor de la fața locului, toate persoanele s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu sprijinul cetățenilor care au oprit la locul accidentului. Având în vedere numărul persoanelor implicate și gravitatea evenimentului, la ora 19:33 a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, anunță ISU Iași.

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Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu forțe și mijloace din cadrul ISU Vaslui, respectiv o autospecială pentru transport personal și victime multiple și un echipaj de prim ajutor calificat. Au mai intervenit și trei echipaje de prim ajutor calificat, din cadrul Punctului de Lucru Podu Iloaiei, Detașamentului Târgu Frumos și Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

„Echipajele de intervenție și cele medicale sunt mobilizate pentru evaluarea persoanelor implicate și acordarea asistenței medicale de urgență. Misiunea este în dinamică. Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi confirmate”, mai arată sursa citată.

(G. S.)