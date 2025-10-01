Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada
ACTUALITATEIAȘIInfracțional Iași

Iași: accident cu 7 victime – unul din șoferi era sub influența alcoolului

de Vlad Bălănescu

Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau stradaUn accident soldat cu șapte răniți a avut loc în apropierea orașului Hârlău din județul Iași. S-a întâmplat pe 30 septembrie, forțele de intervenție și cele de ordine fiind anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei  21:30. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr de 25 de ani, din comuna Belcești, în timp ce conducea un autoturism, pe drumul județean 281, în localitatea Erbiceni, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 39 de ani, din municipiul Iași”, anunță IPJ Iași.

Conducătorul auto de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferița nu era sub influența alcoolului. „În urma impactului au rezultat șapte victime: cei doi conducători auto și un pasager din autoturismul condus de bărbat, un tânăr de 22 de ani, precum și patru pasageri din autoturismul condus de femeie. Pasagerii din autoturismul condus de femeie erau patru copii, cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani”, mai arată sursa citată.

Toți răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportați la cea mai apropiată unitate medicală. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă urmând ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul nedorit.

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului
Articolul următor
ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Ultima ora

POLITICA

Mesaj al senatorului de Neamț Paul Gheorghe de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Pe 1 octombrie sărbătorim, an de an, Ziua Internaţională...
ADMINISTRAȚIE

Lucrările la podul de la Pângărați ar putea fi finalizate la jumătatea lui noiembrie

Ambele sensuri de mers de pe podul de la...
ADMINISTRAȚIE

Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

Piața agroalimentară din cartierul Dărmănești, preluată de Primăria Municipiului...
SANATATE

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală: de unde se procură vaccinul și cine face imunizarea

Pentru a evita răcelile de sezon și mai ales gripa, cea mai bună metodă este imunizarea prin vaccinarea antigripală. Dacă în anii anteriori vaccinul se procura de la medicii de familie și se administrat tot în cabinetele acestora, de ceva vreme procedura s-a schimbat.
SOCIAL

ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Administrația Națională de Meteologie (ANM) anunță că primele semne...

Categorii

POLITICA

Mesaj al senatorului de Neamț Paul Gheorghe de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Pe 1 octombrie sărbătorim, an de an, Ziua Internaţională...
ADMINISTRAȚIE

Lucrările la podul de la Pângărați ar putea fi finalizate la jumătatea lui noiembrie

Ambele sensuri de mers de pe podul de la...
ADMINISTRAȚIE

Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

Piața agroalimentară din cartierul Dărmănești, preluată de Primăria Municipiului...
SANATATE

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală: de unde se procură vaccinul și cine face imunizarea

Pentru a evita răcelile de sezon și mai ales gripa, cea mai bună metodă este imunizarea prin vaccinarea antigripală. Dacă în anii anteriori vaccinul se procura de la medicii de familie și se administrat tot în cabinetele acestora, de ceva vreme procedura s-a schimbat.
SOCIAL

ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Administrația Națională de Meteologie (ANM) anunță că primele semne...
RELIGIE

Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului

Denumirea populară a sărbătorii – Pocroavă, Pocroave, Procoave etc....
ACTUALITATE

VIDEO. Neamț. Crimă năucitoare la Icușești. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată în inimă de fostul iubit

O tânără din satul Spiridonești, comuna Icușești, în vârstă...
ACTUALITATE

Ghid complet pentru alegerea sistemului de încălzire potrivit casei tale

Alegerea sistemului de încălzire potrivit pentru locuința ta poate...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale