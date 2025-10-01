Iași: accident cu 7 victime – unul din șoferi era sub influența alcoolului

Un accident soldat cu șapte răniți a avut loc în apropierea orașului Hârlău din județul Iași. S-a întâmplat pe 30 septembrie, forțele de intervenție și cele de ordine fiind anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 21:30. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr de 25 de ani, din comuna Belcești, în timp ce conducea un autoturism, pe drumul județean 281, în localitatea Erbiceni, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 39 de ani, din municipiul Iași”, anunță IPJ Iași.

Conducătorul auto de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferița nu era sub influența alcoolului. „În urma impactului au rezultat șapte victime: cei doi conducători auto și un pasager din autoturismul condus de bărbat, un tânăr de 22 de ani, precum și patru pasageri din autoturismul condus de femeie. Pasagerii din autoturismul condus de femeie erau patru copii, cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani”, mai arată sursa citată.

Toți răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportați la cea mai apropiată unitate medicală. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de vătămare corporală din culpă urmând ca polițiștii rutieri să stabilească cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul nedorit.

