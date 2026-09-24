Iași. 7 t de furaje au ars într-un incendiu din satul Bohotin, comuna Răducăneni

7 t de furaje au ars în urma unui incendiu izbucnit astăzi, 24 septembrie, la un depozit de furaje din satul Bohotin, comuna Răducăneni.

La locul faptei au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și echipaje din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU).

La sosire, forțele de intervenție au constatat că incendiul se manifesta violent, cu flacără deschisă, pe o suprafață de 100 de m² și că exista riscul ca incendiul să se extindă la o anexă gospodărească, respectiv la construcțiile care erau în apropiere.

Pompierii au localizat incendiul și au eliminat, în acest fel, riscul propagării focului, dar au continuat să lichideze complet focarele, pentru a înlătura efectele negative.

În urma incendiului, pe lângă cele 7 t de furaje arse, a fost afectată și anexa gospodărească din

apropiere: s-au degradat aproximativ 20 m² din pereți și aproximativ 5 m² din acoperiș, informează instituția prin intermediul unui comunicat.

Cercetările forțelor de intervenție au scos la iveală cauza probabilă a izbucnirii incendiului: folosirea focului deschis în spații deschise.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Mihail Sturdza” al Județului Iași avertizează asupra utilizării focului în preajma furajelor, vegetației uscate, anexelor gospodărești sau în apropierea altor materiale inflamabile deoarece, în doar câteva momente, se pot declanșa incendii cu pagube importante.

Pe lângă recomandările precedente, ISU Iași sfătuiește explicit cetățenii să: