Iași. 5 inspectori ANAF reprezentau firme private pe care ar fi trebuit să le controleze – instituția anunță verificări interne

de Vlad Bălănescu

Cinci inspectori din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași au fost depistați într-o situație de incompatibilitate după ce ar fi reprezentat firme private pe care ar fi trebuit să le verifice. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat 5 funcționari, din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași, care se aflau în situații de incompatibilitate. Funcționarii dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce exercitau atribuții specifice funcției deținute în cadrul ANAF”, conform unui comunicat emis de ANAF.

Iași. 5 inspectori ANAF reprezentau firme private pe care ar fi trebuit să le controleze – instituția anunță verificări interne
GHEORGHE NEAMTU FOTOREPORTER

Normele legale în vigoare prevăd că un funcționar public nu poate fi, în același timp, mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcția sa. Angajații Fiscului nu au respectat aceste prevederi, fiind implicați în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau.

Având în vedere gravitatea situației, ANAF va sesiza Agenția Națională de Integritate (ANI). Precizăm că, pentru a preveni pe viitor astfel de situații, verificările interne vor fi intensificate”, mai arată sursa citată.

http://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
