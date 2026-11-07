Iași. 30 de câini au murit în foc la adăpostul în care se aflau

Aproximativ 30 de animale au murit, în flăcările ce au cuprins adăpostul de câini în care ar fi trebuit să primească îngrijire, în urma unui incendiu, în satul Bordea, comuna Grajduri din județul Iași.

„În cursul nopții, în jurul orei 01:45, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu la un adăpost de câini situat în satul Bordea, comuna Grajduri, județul Iași.

Pentru gestionarea situației de urgență, la locul evenimentului au fost mobilizate inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA), cu echipajele aferente, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

Având în vedere amploarea incendiului și necesitatea concentrării unor resurse suplimentare pentru limitarea propagării flăcărilor, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă două autospeciale de stingere cu apă și spumă, cu echipajele aferente, din cadrul aceleiași subunități.

Astfel, pentru gestionarea evenimentului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere și o ambulanță de prim ajutor calificat, cu echipajele aferente.

Pompierii militari au desfășurat operațiuni specifice pentru localizarea și lichidarea incendiului, împiedicarea propagării acestuia la alte construcții și protejarea animalelor aflate în adăpost.

În urma incendiului au ars bunuri materiale pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Potrivit informațiilor disponibile, adăpostul găzduia aproximativ 600 de câini. Din nefericire, aproximativ 30 de animale și-au pierdut viața în urma incendiului”, a transmis căpitan George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

În urma cercetărilor efectuate la locul evenimentului, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită de pompierii militari ieșeni ca fiind efectul termic generat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere.

„Acest eveniment evidențiază riscurile generate de exploatarea necorespunzătoare a sistemelor de încălzire, în special în construcțiile în care sunt depozitate materiale combustibile sau sunt adăpostite animale”, a punctat sursa citată.

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Angela Croitoru

Foto: ISU Iași