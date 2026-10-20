Iași. 14 percheziții într-un proces de trafic de minori, de droguri de risc și mare risc și deținere. Minore racolate din centre de primire minori și drogate

14 mandate de percheziție au fost puse în executare de către polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, atât la sediul unui centru de primire a minorilor, cât și la domiciliile unor persoane, „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, deținere de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu, fără drept și trafic de droguri de risc și mare risc”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași, prin intermediul unui comunicat.

Din informațiile care se află în actele de urmărire penală, o minoră în vârstă de 14 ani, instituționalizată în centrul respectiv de primire a minorilor, a fost recrutată și transportată de alte minore instituționalizate, „în diferite locații, din localitatea Verșeni sau din împrejurimi”, unde a fost pusă „să întrețină relații sexuale contra cost”, pe parcursul anului 2026.

Mai mult decât atât, investigațiile autorităților competente au scos la iveală faptul că racolarea minorelor din același centru a fost făcută și de alte persoane cercetate, care au fost ajutate de alte minore instituționalizate.

De asemenea, în centrul respectiv, pentru acest scop, au fost „introduse diferite cantități de canabis și substanțe cristaline, care ar fi fost distribuite pentru consumul propriu, al minorilor instituționalizați”.

Audierile vor avea loc la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, iar acțiunea este sprijinită de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași și de către jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Pe întregul parcurs al procesului penal, toate persoanele „cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai precizează IPJ Iași.

Sursă imagini: IPJ Iași