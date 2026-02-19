SOCIALACTUALITATE

Iarna nu se dă dusă – informare meteo de vreme rea

de Sofronia Gabi

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare și anunță precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și temperaturi scăzute. Atenționarea este valabilă în toată țara de pe 20 februarie, de la ora 02:00, până la finalul week-endului, pe 22 februarie, ora 10:00.

Iarna nu se dă dusă – informare meteo de vreme reaÎn intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, însă în seara zilei de vineri (20 februarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm”, conform ANM

Pe 20 februarie vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până pe 21 februarie, seara, și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei”, mai arată sursa citată.

