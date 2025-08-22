Berbec

Luna Nouă din 22 august aduce un val de energie dedicată muncii și organizării. Berbecii devin mai ocupați ca oricând, dar atenție la detalii, pentru că Uranus poate genera neînțelegeri sau schimbări bruște în proiecte. Comunicarea devine esențială – nativii au de verificat instrucțiunile pentru a evita confuziile. Marte se află în Balanță, în Casa colaborărilor, favorizând munca în echipă și parteneriatele productive. Nativii să accepte sprijinul celor din jur, chiar dacă preferă să aibă controlul. Pe 26 august, Venus formează aspecte puternice cu Uranus și Neptun, oferind surprize plăcute în dragoste: chimii neașteptate, întâlniri pasionale sau începutul unei relații incitante.

Taur

Cea mai romantică Lună Nouă a anului are loc pe 22 august, oferind Taurilor noroc în iubire, familie și creativitate. Nativii singuri pot întâlni o persoană specială, iar dacă sunt deja într-o relație, legătura se poate aprofunda printr-o escapadă romantică sau chiar planuri legate de copii. Creativitatea nativilor este stimulată și proiectele artistice pot înflori. Uranus în Casa financiară poate aduce cheltuieli neașteptate, așa că nativii trebuie să își gestioneze cu atenție banii. Pe 26 august, Venus își unește energiile cu Uranus și Neptun, oferind o zi magică pentru iubire și întâlniri surprinzătoare. Mercur alături de Marte adaugă energie și conversații intense, sprijinind relațiile și inițiativele creative.

Gemeni

Pe 22 august, Luna Nouă activează Casa casei și a familiei, oferind noi începuturi în viața domestică. După perioada intensă, gestionată de Marte în această Casă a familiei, universul va testa capacitatea de acțiune a Gemenilor. Se pot lua decizii legate de mutare, renovare, achiziții imobiliare sau viața de familie. Aceasta este prima din cele două Luni Noi consecutive în Fecioară, iar Eclipsa de Soare din 21 septembrie va accentua și mai mult aceste schimbări. Marte intră în Balanță, susține romantismul, creativitatea și relația cu copiii. Este o perioadă excelentă pentru proiecte artistice, timp de calitate alături de cei dragi și noi experiențe amoroase.

Rac

Luna Nouă din 22 august luminează Casa comunicării, a călătoriilor scurte și a acordurilor nativilor din Rac. Este prima din cele două Luni Noi consecutive în Fecioară, iar cea de-a doua, din septembrie, este dublată de o eclipsă solară ce va consolida schimbările. Acum se pot semna contracte, se pot iniția proiecte de scriere, programare, cercetare sau comunicare. Este un moment favorabil pentru jurnaliști, editori, creatori de conținut sau cei implicați în marketing și promovare. Racii pot explora și colaborări cu rudele apropiate – un plan cu frații sau surorile poate prinde contur. Această perioadă stimulează gândirea clară, inspirația și inițiativele creative.

Leu

Pe 22 august, Luna Nouă cade în Fecioară și deschide o perioadă importantă pentru bani și resurse. Această Lună Nouă va amplifica temele financiare. Leii pot primi o mărire de salariu, o ofertă de colaborare sau vor găsi o sursă suplimentară de venit. Totodată, pot apărea cheltuieli majore, precum avansul pentru o casă, mașină sau un proiect personal important. Uranus formează o cuadratură și poate aduce surprize neprevăzute, însă Mercur, alături de Luna Nouă și sprijinit de Marte, oferă Leilor abilitatea de a negocia contracte și de a obține rezultate favorabile. Luna Nouă deblochează alte modalități de a face bani.

Fecioară

Pe 22 august, Luna Nouă în Fecioară deschide un capitol important. Această Lună Nouă este legată de eclipsa solară din 21 septembrie, de trei ori mai puternică, ce va marca un moment de referință personal și profesional. Această Lună Nouă este intensă: Uranus formează o cuadratură cu Soarele, aducând evenimente neașteptate în carieră sau schimbări bruște în statutul profesional. Pluto, Saturn și Neptun susțin finanțele și reputația, iar sprijinul poate veni prin colaborări sau resurse externe. Mercur este conjunct cu Marte în Balanță, activând Casa banilor, protejând veniturile și deschizând drumuri noi. Septembrie va aduce partea a doua a poveștii.

Balanță

Pe 22 august, Luna Nouă în Casa subconștientului și a secretelor aduce revelații neașteptate: un secret iese la lumină, șocant inițial, dar util pe termen lung. Această energie poate activa și un proiect confidențial ce necesită discreție și documente semnate. Uranus în Casa călătoriilor formează o cuadratură cu Soarele și Luna Nouă, sugerând călătorii tensionate sau amânate. Balanțele pot rămâne aproape de casă. Veștile bune vin pe 25 august, când Venus intră în Leu până pe 19 septembrie, amplificând carisma și viața socială a Balanțelor. Pe 26 august este o zi specială: Venus primește aspecte de la Uranus și Neptun, aducând surprize în dragoste, întâlniri pasionale și conexiuni emoționale profunde.

Scorpion

Pe 22 august, Luna Nouă în Fecioară activează Casa prieteniilor, a planurilor și a dorințelor. Aceste energii deschid drumuri noi în viața socială și în obiectivele Scorpionilor de viitor. Uranus formează un aspect tensionat cu Soarele și Luna, aducând provocări financiare: pot apărea cheltuieli neașteptate legate de prieteni, evenimente sociale sau călătorii. Pot apărea discuții neplăcute privind banii între nativi și persoanele apropiate de ei. S-ar putea ca nativii să prefere, să direcționeze resursele spre alte priorități, ceea ce poate genera discuții sensibile. Este un moment de clarificare a valorilor și a modului în care nativii investesc energia și banii.

Săgetător

Pe 22 august, Luna Nouă în Fecioară activează Casa carierei și succesului, anunțând oportunități profesionale. Această energie va fi completată pe 21 septembrie de o eclipsă solară în același sector, un moment decisiv pentru statutul social și realizările Săgetătorilor. Nativii pot participa la interviuri, pot avea propuneri de colaborare sau recunoaștere pentru munca depusă. Uranus formează un careu tensionat cu această Lună Nouă, ceea ce poate aduce surprize: un competitor neașteptat pentru un job dorit, schimbări bruște în planurile de carieră sau negocieri complicate. Chiar dacă inițial nativii pot simți o destabilizare, ei au șansa să își dovedească valoarea și să își consolideze reputația. Flexibilitatea și încrederea devin aliații Săgetătorilor.

Capricorn

Pe 22 august, Luna Nouă luminează Casa călătoriilor, a educației și relațiilor internaționale. Evenimentele inițiate de această Lună Nouă pot deschide drumuri către studii superioare, colaborări academice, proiecte editoriale, dar și experiențe de expansiune personală prin călătorii sau justiție. Influența lui Uranus aduce un obstacol neașteptat, poate legat de afaceri sau planuri externe. Nativii vor avea nevoie de adaptabilitate pentru a gestiona situația. Mercur și Marte colaborează armonios, susținându-și reputația și ajutând nativii să mențină controlul. Nativii pot întâlni un fel de obstacol care apare din senin și pare orientat spre afaceri. Va trebui ca nativii să devină mai atenți pentru a-l gestiona.

Vărsător

Luna Nouă din 22 august activează Casa banilor altor persoane, a resurselor comune și a banilor proveniți din alte surse decât salariul. Este o perioadă favorabilă solicitărilor de împrumut, negocierii unor beneficii suplimentare, primirii unei moșteniri sau discuțiilor despre investiții. Uranus, planeta surprizelor, formează o cuadratură cu Luna Nouă, ceea ce poate aduce un refuz neașteptat, o întârziere sau complicații într-o situație financiară delicată – de exemplu, partaj, divorț, asigurări. Lecția este pentru Vărsători – să nu se descurajeze – chiar dacă un drum se închide, altul se deschide. Vărsătorii care se află într-o situație de divorț pot avea probleme privind înțelegerile deja discutate.

Pești

Luna Nouă din 22 august luminează Casa parteneriatelor – atât în dragoste, cât și în afaceri. Urmează o etapă de schimbări majore în relațiile apropiate. Luna Nouă este însă tensionată din cauza unei cuadraturi realizate cu Uranus – aducând o surpriză din partea unei persoane apropiate. Poate fi vorba de o decizie bruscă a partenerului de viață, de mutarea unui coleg de apartament, de plecarea unui asociat sau de o răsturnare neașteptată în cuplu. Deși șocant la început, acest eveniment va deschide un nou drum – mai autentic și mai potrivit pentru evoluția ta personală. Soarele aduce o oarecare stabilitate în dragoste sau afaceri, dar va șoca cu vești pe care nativii nu le pot anticipa. Peștii să păstreze un program lejer.

