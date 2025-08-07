Berbec

Luna august este magică pentru Berbeci, deoarece Soarele, Luna și Mercur se află în Leu, în Casa iubirii, creativității și distracției. Nativii singuri pot întâlni pe cineva special, în timp ce, cei implicați vor reaprinde pasiunea.

Luna Plină din 9 august activează Casa a unsprezecea, aducând invitații la evenimente sociale pline de bucurie.

În același timp, Marte (guvernatorul zodiei) face un trigon armonios cu Pluto, oferindu-ți determinare și carismă de neoprit. Uranus, aflat în Casa a treia, sprijină comunicarea și ideile inovatoare. Nativii gândesc clar, conving ușor și primesc sprijin. Este un aspect puternic care oferă energie, determinare, curaj și concentrare.

Pe 11 august, conjuncția Venus-Jupiter luminează Casa familiei, o zi ideală pentru a decora locuința, a găzdui o petrecere sau a petrece timp de calitate cu cei dragi.

Taur

Luna Plină din 9 august luminează Casa onorurilor profesionale și a meritelor. Aduce recunoaștere pentru eforturile profesionale și poate culmina cu o promovare sau un succes important în carieră.

Între 8 și 13 august, Taurii se pot aștepta la vești excelente legate de reputație și venituri.

Uranus în Gemeni activează Casa a doua (a banilor), formând un trigon rar cu Pluto (în casa carierei) și Marte (în casa muncii zilnice). Acest triunghi deosebit între planetele din Semne de Aer creează oportunități uimitoare pentru succes financiar și profesional.

Pluto, Saturn și Neptun colaborează armonios pentru a susține planuri solide și de durată.

Pe 11-12 august, Venus se alătură lui Jupiter, aducând noroc în dragoste, relații sau parteneriate de afaceri. Taurii pot pleca împreună cu soțul/soția sau cu persoana iubită pentru un sejur de vis.

Gemeni

Luna Plină din 9 august cade în Vărsător și luminează Casa a noua, aducând șanse excepționale în educație, comunicare, media, publicații, drept și călătorii internaționale. Este o perioadă favorabilă pentru Gemenii implicați în radiodifuziune, jurnalism, editare sau comerț global.

Pluto activează Casa a noua, oferind forță și influență în promovarea ideilor personale.

Inițiativele pot atrage susținere din comunitate, mai ales datorită influenței pozitive din partea lui Saturn și Neptun.

Luna Plină poate aduce recunoaștere sau un contract internațional. Mercur, guvernatorul zodiei, primește sprijin de la Saturn, asigurând stabilitate și succes pe termen lung în negocieri, comunicare și relații profesionale.

Dacă Gemenii au în plan o lansare digitală, editorială sau o prezentare, să o facă în perioada 8-14 august – au toate șansele să impresioneze.

Rac

Luna Plină din 9 august, în Vărsător, activează Casa banilor altor persoane a Racilor. Nativii se pot aștepta la un aflux financiar din surse precum comisioane, bonusuri, burse, moșteniri, sponsorizări sau compensații legale. Uranus în Gemeni conduce această Lună Plină și primește sprijin solid de la Pluto, aflată în Casa financiară a Racilor, amplificând șansele unor câștiguri neașteptate.

Marte în Balanță formează un trigon perfect cu Uranus și Pluto, creând un triunghi astral deosebit și rar. care susține atât cariera, cât și familia sau locuința.

Racii vor beneficia de o oportunitate profesională deosebită sau de o îmbunătățire a confortului domestic. Saturn aduce stabilitate financiară pe termen lung, iar Neptun stimulează creativitatea și viziunea. Este un moment ideal pentru a investi inteligent sau a cere susținere financiară.

Leu

Luna Plină din 9 august în Vărsător luminează Casa parteneriatelor Leilor. Nativii vor primi vești bune sau gesturi de iubire de la partenerul romantic sau de la soț/soție. Se anunță o escapadă romantică între 8-10 august ce poate reaprinde pasiunea.

Marte în Balanță, Uranus în Gemeni și Pluto în Vărsător formează un triunghi armonios, susținând călătoriile, prieteniile și relațiile apropiate. Este momentul ideal pentru o colaborare sau o promisiune de durată în dragoste ori afaceri. Saturn aduce stabilitate, iar Neptun promite iubire profundă și necondiționată. Pe 11 august, conjuncția Venus-Jupiter favorizează cariera Leilor.

Venus, guvernatoarea Casei profesionale a Leilor, împreună cu Jupiter, planeta dezvoltării, pot aduce recunoaștere profesională, apreciere publică și oportunități financiare. Leii au parte de o lună magică, plină de succe

Fecioară

Luna plină din 9 august în Vărsător luminează Casa a șasea, activând proiecte profesionale cu impact umanitar, digital sau științific. Fecioarele se pot implica în domenii precum inteligența artificială, securitate cibernetică sau inițiative ecologice și sociale.

Vărsătorul guvernează și știința viitorului, așa că pot apărea revelații despre teme precum energia alternativă, spațiul cosmic sau chiar astrologia.

În zilele 8-9 august, se formează un trigon de aer excepțional: Marte în Casa veniturilor primește susținere de la Pluto (proiecte) și Uranus (carieră), ceea ce anunță câștiguri financiare semnificative din muncă.

Uranus, lucrează pentru ca nativii să primească recunoaștere publică. Este o perioadă în care eforturile nativilor vor fi observate și recompensate.

Fecioarele să fie încrezătoare în viziunea proprie – universul le susține ideile curajoase și utile pentru viitor.

Balanță

Luna plină din 9 august activează un triunghi de aur între Marte (în Balanță), Pluto (în casa iubirii) și Uranus (în casa călătoriilor). Acest aspect de excepție amplifică farmecul, creativitatea și dorința de aventură a nativilor din Balanță. Aceștia pot întâlni pe cineva special în timpul unei călătorii sau pot redescoperi romantismul într-o relație existentă.

Saturn și Neptun, în Casa parteneriatelor, adaugă profunzime și stabilitate vieții amoroase sau unei colaborări profesionale.

Pe 11-12 august, Balanțele au parte de un moment astral rar: Venus, guvernatorul zodiei, se unește cu norocosul Jupiter în Rac, în Casa succesului profesional. Este o zi ideală pentru promovare, recunoaștere publică sau lansarea unui proiect.

Nativii își fortifică imaginea publică și cariera într-un mod memorabil.

Scorpion

Pe 9 august, Luna Plină aduce vești bune legate de locuință: mutări, renovări sau tranzacții imobiliare sunt posibile.

Marte în Balanță, casa a XII-a, a confidențialității, formează un triunghi armonios cu Uranus și Pluto, sporind șansele de succes financiar și familial. Această configurație rară activează energiile pentru rezolvări rapide și sprijin neașteptat.

Jupiter în Rac, Casa a IX-a, aduce noroc și susținere în domenii precum educația, justiția sau comerțul internațional.

Conjuncția Jupiter-Venus pe 11-12 august amplifică oportunitățile și energia pozitivă în carieră și finanțe. Deși presiunea financiară persistă, astrele indică o îmbunătățire rapidă. Jupiter guvernează a doua casă a veniturilor, deci…

Se poate câștiga din aceste influențe astrale puternice pentru a crește stabilitatea și echilibrul personal.

Săgetător

Luna Plină aduce oportunități și bani pentru Săgetători.

Pe 9 august, Luna Plină activează Uranus în Casa a VII-a, a parteneriatelor și colaborărilor, semnalând schimbări majore în relații și afaceri comune.

Uranus în Gemeni formează un triunghi armonios cu Pluto în Vărsător, în Casa a III-a, și Marte în Balanță, aflată în Casa comunității, amplificând potențialul de succes și popularitate pentru proiecte noi sau afaceri.

Saturn și Neptun susțin această energie creativă din Casa iubirii adevărate, a creativității, a copiilor.

Jupiter, guvernatorul zodiei, aflat în Casa banilor altor oameni, oferă șanse financiare importante. Momentul de vârf este pe 11-12 august, când Venus și Jupiter se conjunctează, favorizând negocieri, interviuri și obținerea de fonduri. Săgetătorii pot utiliza aceste influențe astrale pentru a-și maximiza câștigurile și a dezvolta parteneriatele existente și a iniția altele noi.

Capricorn

Pe 9 august, Luna Plină cade în Vărsător și luminează Casa veniturilor Capricornilor, aducând șanse pentru nativi să încheie tranzacții financiare importante sau să-și recupereze din datorii.

Nativii pot deschide o negociere a salariului pentru o nouă poziție- inițiativă ce are mari șanse de succes între 8 și 13 august.

Marte aflată în Casa carierei formează aspecte puternice cu Uranus și Pluto, indicând începuturi sau finalizări semnificative în muncă. Toate acestea pot aduce creșteri salariale și prestigiu nativilor din Caprciorn.

Saturn și Neptun în Casa familiei, oferă stabilitate și soluții durabile. Această Lună Plină este una dintre cele mai favorabile pentru Capricorni în 2025, concentrându-se pe prosperitate și dezvoltare profesională.

Vărsător

Pe 8 august, Marte în Balanță primește o rază electrică de la Uranus în Gemeni, creând o zi ideală pentru romantism și conexiuni speciale.

Luna în tranzit în Vărsător, amplifică energia iubirii și socializării.

Pe 9 august, Luna Plină în Vărsător activează un triunghi astrologic rar între Uranus, Pluto și Marte, toate aflate în Semne de Aer. Se creează o stare de armonie și oportunități surprinzătoare.

Această configurație astrală favorizează noi începuturi în relații, dar și succese în proiecte colective.

Pe 11-12 august, conjuncția Venus-Jupiter în Casa sarcinilor de serviciu luminează finalizarea unor etape importante la locul de muncă.

Astrele susțin Vărsătorii cu energie pozitivă, fie că e vorba de dragoste, carieră sau dezvoltare personală.

(…)

Material preluat din Mesagerul de Neamț. Textul integral îl puteți citi aici.