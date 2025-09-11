Berbec

În săptămâna 11-17 septembrie, astrele oferă o energie aparte pentru nativii din Berbec. Pe 12 septembrie, Jupiter se aliniază favorabil cu Soarele, aducând șanse neașteptate în familie și în sectorul proprietăților. Nativii pot încheia o vânzare profitabilă, o închiriere avantajoasă sau chiar să descopere casa visurilor. Cariera este și ea susținută de astre, iar alegerea unei persoane noi pentru colaborări sau angajări se va dovedi inspirată. Între 11 și 13 septembrie, conjuncția Soare-Mercur poate aduce agitație, confuzii și mici neînțelegeri. Este recomandat ca nativii să își aleagă cu grijă cuvintele și să nu se grăbească în luarea deciziilor. Berbecii au șansa de a transforma această perioadă într-un nou început plin de succes.

Taur

Între 11-13 septembrie, Soarele oferă echilibru și armonie în relații, ajutând Taurii să devină mai productivi și mai convingători. Este o perioadă ideală pentru promovare personală și pentru a consolida obiectivele profesionale. Venus trezește dorința de iubire, dar scoate la suprafață și unele tensiuni în cuplu, ce pot fi depășite prin răbdare și empatie. Jupiter și Mercur aduc noroc în comunicare, contracte, călătorii și investiții, ceea ce face ca oportunitățile să fie la tot pasul. Popularitatea nativilor este în creștere, iar sprijinul prietenilor și al colaboratorilor le oferă acestora încredere. Taurii să fie mai deschiși la noi experiențe și să nu ezite să își afirme potențialul – astrele îi favorizează la capitolul succes și recunoaștere.

Gemeni

Saturn oferă stabilitate și putere de muncă Gemenilor până pe 14 septembrie, ajutându-i să construiască bazele unor realizări de lungă durată. Răbdarea și perseverența vor fi cheia succesului, iar recunoașterea nu va întârzia să apară. Între 11 și 13 septembrie, Soarele tensionează aspectele de la serviciu, ceea ce poate genera provocări și testări din partea superiorilor sau a autorităților. Nativii să aibă grijă să nu fie prea impulsivi-mai bine concentrați pe sarcinile de bază. Saturn promite o recompensă pentru eforturile depuse până acum-posibil ca Gemenii să fie premiați prin martie 2026, ceea ce înseamnă că munca depusă acum nu va fi în zadar. În dragoste și relații personale, astrele recomandă comunicare sinceră și evitarea conflictelor.

Rac

Pentru Raci, ziua de 12 septembrie este una dintre cele mai norocoase ale lunii. Soarele și Jupiter oferă nativilor oportunități de a semna contracte, de a călători sau de a consolida legăturile cu frații și cu apropiații din familie. Între 11 și 14 septembrie, Saturn poate aduce un sentiment de presiune și responsabilități suplimentare, însă munca depusă acum va fi răsplătită mai târziu. Saturn împreună cu Neptun ajută Racii să își clarifice obiectivele spirituale și să înțeleagă mai bine direcția vieții. Chiar dacă au momente de nesiguranță sau îndoială, răbdarea și disciplina îi vor ajuta pe Raci să depășească orice obstacol. Aceștia să se concentreze pe planurile de viitor și nu lase îndoiala să îi oprească.

Leu

În zilele următoare Leii resimt influența lui Saturn, care aduce lecții importante în zona finanțelor și a responsabilităților materiale. Este un moment favorabil pentru a analiza credite, ipoteci sau investiții majore. Între 10 și 13 septembrie, Soarele și Mercur creează aspecte norocoase cu Jupiter, aducând oportunități în comunicare, parteneriate și proiecte educaționale. Planurile pe termen lung au acum șanse mari de reușită. Relațiile sociale și prieteniile se consolidează, iar popularitatea Leilor este în creștere. Aceștia să fie încrezători, dar să evite excesele financiare. În dragoste, astrele recomandă mai multă deschidere emoțională și dorința de a construi alături de partener. Nativii au toate toate șansele să transforme această perioadă într-un pas sigur către stabilitate și succes personal.

Fecioară

Pentru nativii din Fecioară, perioada 10-13 septembrie este una dintre cele mai norocoase ale anului. Soarele și Mercur, aflate în zodia Fecioarei formează aspecte excelente cu Jupiter, aducând claritate, optimism și oportunități neașteptate. Pe 12 septembrie, un prieten le poate oferi un sprijin de neprețuit nativilor, demonstrându-și loialitatea și dorința de a le fi alături. Este un moment excelent pentru socializare, pentru planuri de viitor și pentru promovarea ideilor. Cariera primește un impuls puternic, iar recunoașterea nu va întârzia să apară. În dragoste, astrele favorizează sinceritatea și apropierea emoțională. Energia pozitivă a săptămânii oferă încredere în sine și ajută nativii să privească cu entuziasm spre viitor.

Balanță

Între 11-14 septembrie, Saturn și Neptun testează răbdarea și limitele personale ale nativilor, provocând confuzii sau îndoieli de sine. Totuși, dacă nativii rămân corecți și responsabili în relații, vor descoperi o nouă profunzime a obiectivelor spirituale. Marte aduce energie și pasiune, dar și riscul de a fi prea impulsiv sau conflictual. Aceste forțe pot fi canalizate către activități constructive, fie ele profesionale, sportive sau creative. În plan sentimental, atracția și magnetismul personal sunt accentuate, ceea ce poate aduce intensitate în relații. Este momentul potrivit să își afirme curajul, dar și să mențină echilibrul interior. Astrele oferă șansa nativilor de a construi o direcție clară, dacă Balanțele sunt dispuse să își asculte intuiția.

Scorpion

Astrele oferă nativilor deschidere spre colaborare și armonie în relații, mai ales până pe 13 septembrie, când Mercur le susține abilitățile de comunicare. Este un moment excelent pentru negocieri, afaceri și noi alianțe. Între 10 și 13 septembrie, aspectele favorabile dintre Soare, Mercur și Jupiter aduc Scorpionilor noroc în contracte, educație și investiții. Popularitatea nativilor este în creștere și aceștia au șansa să își extindă rețeaua de contacte. Din 11 septembrie, Soarele le oferă încredere și vitalitate, susținând obiectivele ambițioase și creșterea profesională. Superiorii apreciază inițiativa, iar șansele de promovare sau recunoaștere sunt ridicate. Este o perioadă excelentă pentru a demonstra talentele și pentru construirea unei imagini solide.

Săgetător

Ziua de 12 septembrie aduce o oportunitate de aur pentru Săgetători, când Jupiter primește energie de la Soare. Este un moment excelent pentru carieră – fie că nativii susțin un interviu, o prezentare sau lansează un proiect nou, astrele le sunt favorabile. Profiturile și susținerea persoanelor influente nu vor întârzia să apară. Saturn și Neptun, aflate împreună în Casa de acasă, le cere să descopere un echilibru între viața profesională și cea de familie. Pot apărea provocări în afaceri noi, mai ales dacă informațiile nu sunt complete. Adaptabilitatea naturală a Săgetătorilor îi ajută să depășească orice obstacol. Energia perioadei oferă nativilor șansa să își stabilească o bază solidă pentru succesul pe termen lung.

Capricorn

Pentru Capricorni, perioada 11-13 septembrie aduce claritate mentală și o abilitate crescută de a rezolva probleme. Mercur îi ajută pe nativi să negocieze și să atragă sprijinul de care au nevoie pentru proiectele lor. Soarele și Jupiter formează aspecte norocoase, susținând relațiile profesionale și planurile pe termen lung. Este momentul ideal pentru a începe un nou proiect, pentru a semna contracte avantajoase sau pentru a consolida colaborări. Popularitatea și încrederea în sine cresc, iar succesul se conturează la orizont. În plan personal, optimismul și deschiderea emoțională îți pot îmbunătăți relațiile. Nativii să profite de energia pozitivă a acestei săptămâni pentru a pune ordine în planurile de viitor și a avansa cu pași siguri.

Vărsător

Perioada 11-17 septembrie este pentru Vărsători un moment de introspecție și pregătire pentru schimbări importante. Saturn și Neptun îi provoacă să își regândească prioritățile, mai ales în ceea ce privește responsabilitățile și planurile de viitor. Este posibil ca nativii să simtă nevoia de a se retrage puțin pentru a-și regăsi echilibrul interior. Aspectele norocoase dintre Soare, Mercur și Jupiter deschid uși în zona comunicării și a relațiilor sociale. Vărsătorii au ocazia să lege contacte valoroase și să se afirme în grupuri importante. Nativii să fie mai atenți la detalii și să evite deciziile impulsive. Energia acestei perioade oferă puterea de a construi o direcție nouă, bazată pe înțelepciune și viziune clară.

(…)

Material preluat din Mesagerul de Neamț. Textul integral îl puteți citi aici.