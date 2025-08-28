Berbec

Pe 29 august, odată cu Ziua Îndrăgostiților în China, energia astrală oferă Berbecilor ocazia de a sărbători dragostea chiar acum, fără a aștepta februarie. Pentru nativi, această perioadă este marcată de influența lui Saturn, care poate aduce responsabilități, muncă grea și teste emoționale. La finalul lunii august și începutul lui septembrie, vor simți presiune, dar și șansa de a primi recunoaștere pentru eforturile depuse până acum. Saturn în conjuncție cu Neptun poate genera confuzie sau vinovăție, însă oferă și oportunitatea de a clarifica obiectivele. Relațiile de iubire pot deveni mai mature și stabile, dacă nativii își exprimă sincer emoțiile.

Taur

Pentru Tauri, finalul lunii august și începutul lui septembrie aduce vibrații intense în plan sentimental. Până pe 3 septembrie, Venus, planeta iubirii, amplifică nevoia de afecțiune, pasiune și apropiere a nativilor din Taur. Pot apărea și tensiuni în relații, cerând răbdare și înțelegere. Între 1 și 8 septembrie, Mercur sprijină demersurile nativilor în comunicare, negocieri și interacțiuni productive. Este un moment excelent, deoarece nativii au claritate mentală, pot rezolva neînțelegeri și vor avea armonie în cuplu. Profesional, Taurii vor încheia parteneriate de succes. Totuși, influența lui Pluto aduce provocări și teste de rezistență, punând în lumină adevărata forță interioară a nativilor. Transformarea personală le permite să construiască relații mai profunde și să depășească obstacolele cu încredere.

Gemeni

Pentru Gemeni, Venus intră în Leu și oferă un val de romantism, precum și dorința de lux, transformând escapadele la stațiuni elegante într-o alegere inspirată. Până la jumătatea lui septembrie, influența lui Saturn conferă nativilor răbdare, perseverență și o etică a muncii puternică, oferind șanse de avansare profesională și recunoaștere. În același timp, conjuncția Saturn-Neptun transformă visele în realitate prin muncă susținută și abordare practică. Gemenii devin mai conștienți de limitele proprii, dar păstrează optimismul și claritatea obiectivelor spirituale. Această perioadă favorizează dragostea matură, relațiile stabile și disciplina emoțională. Înțelepciunea dobândită le permite să aleagă succesul pe termen lung în locul satisfacțiilor rapide. O etapă de echilibru între inimă și rațiune.

Rac

Între 28 august și 3 septembrie, Soarele oferă Racilor energie, încredere și vitalitate, făcând din această perioadă una ideală pentru autopromovare și stabilirea de obiective ambițioase. Relațiile de dragoste și prietenie devin mai intense, iar șansele de succes cresc. În prima parte a lunii septembrie, Luna amplifică influența și capacitatea de a rezolva probleme cu ușurință. Este un moment excelent pentru noi relații, pentru a cere favoruri și consolidarea parteneriatelor. Prima decadă din septembrie este dominată de Mercur, care aduce claritate mentală și abilități de negociere. Comunicarea eficientă susține planurile Racilor și facilitează sprijinul celor din jur. Pentru nativi, această perioadă astrală favorizează echilibrul între carieră și dragoste, deschizând oportunități reale de progres personal și emoțional.

Leu

Pentru Leu, finalul lunii august și începutul lui septembrie aduc influențe astrale puternice. Uranus declanșează o serie de oportunități încă de la Luna Nouă din 23 august, continuând cu eclipsa de Lună din 7 septembrie, care poate aduce noi surse de venit și deschideri neașteptate. Perioada cea mai intensă pentru dragoste începe odată cu intrarea lui Venus în Leu pe 25 august, până la finalul celei de-a doua decade din septembrie, când iubirea și romantismul se amplifică. Ziua de 26 august este magică pentru relații, deoarece Venus se armonizează cu Neptun și Uranus, aducând surprize plăcute și emoții profunde. Luna aflată în Balanță completează această energie, favorizând întâlnirile, flirtul și consolidarea conexiunilor amoroase.

Fecioară

Pentru Fecioară, începutul lui septembrie aduce provocări, dar și oportunități. Între 2-4 septembrie, Mercur în cuadratură cu Uranus provoacă schimbări bruște, vești neașteptate și tensiuni, dar deschide și calea ideilor creative și a soluțiilor originale. Fecioarele au de evitat deciziile pripite și să folosească energiile astrale pentru a inova. Între 1-13 septembrie, Soarele se află în Fecioară, oferind nativilor vitalitate, încredere și ocazia de a începe un nou ciclu personal. Este momentul perfect să lase în urmă trecutul și nativii să seteze obiective clare pentru anul următor. Mercur sprijină adaptabilitatea, transformând întârzierile și pauzele în avantaje. Relațiile se stabilizează dacă nativii dau dovadă de răbdare și deschidere. Perioada astrală aduce șansa de a construi temelia unor noi planuri în dragoste, carieră și viață personală.

Balanță

Pe 28 august, un eveniment astral extrem de rar marchează destinul nativilor din Balanță Neptun în sextil cu Uranus, un aspect nemaivăzut din 1965-1969, revine acum și rămâne activ până prin 2027. Pentru Balanță, Uranus guvernează Casa iubirii adevărate a creativității și pasiunii, stimulând talentul artistic, iubirea și inspirația. În această zi, Uranus în Gemeni colaborează cu Neptun în Berbec, oferind nativilor idei originale și posibilitatea de a combina logica cu imaginația. Primele două săptămâni din septembrie sunt influențate de conjuncția Saturn-Neptun, care poate aduce confuzie, dar și ocazia de a transforma visele în realitate prin răbdare și responsabilitate. Relațiile de dragoste devin mai profunde dacă sunt respectate limitele și se alege onestitatea. Această perioadă aduce claritate spirituală și stabilitate emoțională.

Scorpion

Pentru Scorpioni, perioada 28 august-3 septembrie este intensă în plan sentimental. Venus amplifică dorința de iubire și afecțiune, dar poate genera și tensiuni în relații. Este nevoie de răbdare și efort suplimentar din partea Scorpionilor pentru a menține armonia, însă energia astrală poate fi canalizată în activități creative sau experiențe noi. Între 1-8 septembrie, Mercur oferă diplomație, claritate mentală și dorința de a coopera, ceea ce face relațiile mai prietenoase și stabile. Este o perioadă excelentă pentru planuri de viitor, negocieri sau pentru a obține sprijin în proiectele în care sunt implicați nativii zodiei. Comunicarea deschisă întărește legăturile de dragoste, dar și colaborările profesionale. Scorpionii pot transforma provocările în oportunități și pot descoperi echilibrul între inimă și rațiune.

Săgetător

Pentru Săgetători, subiectul banilor devine central în următoarele luni. Jupiter, guvernatorul zodiei, se află în Casa banilor altor persoane până prin iunie 2026, deschizând șansa unor mari câștiguri prin moșteniri, investiții, împrumuturi avantajoase sau sprijin financiar. Pot apărea venituri neașteptate din comisioane, procese, parteneriate sau premii. Este momentul ca nativii să gândească măreț și să caute surse de finanțare pentru visele lor. Saturn aduce stabilitate, progres constant și rezultate durabile, recompensând răbdarea și disciplina. În plan sentimental, nativii pot construi relații mai profunde bazate pe încredere și responsabilitate. Această perioadă astrală oferă echilibru interior și claritate în luarea deciziilor. Se pot transforma ambițiile în realitate și se asigură succesul pe termen lung.

Capricorn

Pentru Capricorni, începutul lunii septembrie aduce dinamism și oportunități. Între 1-8 septembrie, Mercur amplifică tactul și diplomația nativilor, facilitând negocierile, înțelegerile avantajoase și rezolvarea conflictelor. Este o perioadă favorabilă pentru promovarea ideile personale și socializare. Jupiter provoacă nativii să facă schimbări importante, să își crească veniturile și să descopere bucurie în experiențe noi. Până pe 3 septembrie, Soarele oferă calm interior și echilibru, armonizând relațiile și sporind productivitatea nativilor. Superiorii vor aprecia inițiativa și seriozitatea acestora. Tranzitul Lunii oferă șanse romantice, favorizând întâlnirile și conexiunile emoționale autentice. Capricornii singuri pot atrage acum persoana potrivită. O perioadă excelentă pentru progres profesional, echilibru emoțional și dragoste.

Vărsător

Pentru zodia Vărsător, perioada 28 august-3 septembrie poate aduce tensiuni în dragoste. Venus diminuează expresivitatea emoțională, făcându-i pe nativi să pară distanți sau încăpățânați, ceea ce poate genera neînțelegeri în relații. Răbdarea și comunicarea sinceră sunt cheia pentru menținerea armoniei. Până pe 28 august, Venus, aliniată cu Saturn, Uranus, Neptun și Pluto, aducând șanse karmice în iubire și posibilitatea de a întâlni sufletul pereche. Este o perioadă excelentă și pentru creativitate, finanțe sau imagine personală. Între 28 august-2 septembrie, Mercur poate provoca tensiuni și opoziție din partea celorlalți, sugerând amânarea deciziilor importante. Compromisul și diplomația îi ajută pe nativi să depășească obstacolele. Energia astrală oferă oportunități de maturizare și transformare personală.

(…)

Material preluat din Mesagerul de Neamț

Textul complet îl puteți citi aici.