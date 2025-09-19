Horoscop pentru a doua jumătate a lunii septembrie

Berbec

Eclipsa solară din 21-22 septembrie aduce o energie puternică în viața Berbecilor, marcând o perioadă de transformare. Această eclipsă de Soare coincide cu apariția Lunii Noi, ajutând la recuperarea oportunităților pierdute la eclipsa de Lună Plină din 7 septembrie. Este un moment pentru noi începuturi și oportunități. Saturn se află în opoziție cu Soarele, ceea ce înseamnă că o decizie importantă luată acum va avea consecințe pe termen lung. Chiar dacă nativii vor simți greutatea responsabilităților, ei sunt pregătiți să meargă mai departe. Mercur joacă un rol cheie și se opune atât lui Saturn, cât și lui Neptun. Influența lui Neptun poate aduce confuzie sau lipsă de claritate, de aceea este recomandată verificarea tuturor detaliilor înainte de a lua hotărâri majore.

Taur

Pe 21-22 septembrie, Taurii sunt influențați de o eclipsă solară, ce activează Casa iubirii, a copiilor și a creativității. Această energie aduce decizii importante: o relație nouă poate începe sau, dacă există îndoieli privind relația actuală, conexiunea fragilă se poate încheia. Pentru cei căsătoriți, accentul cade pe pasiuni creative și relația cu copiii. Dacă li se oferă nativilor un nou proiect creativ în jurul acestei eclipse, ei vor avea libertatea de a-și exprima stilul personal. Acesta poate deveni un pas important, deschizând drumul către proiecte și mai interesante în viitor. Pentru Tauri, această eclipsă marchează maturizare și noi oportunități în dragoste și creație.

Gemeni

Pe 21-22 septembrie, Gemenii resimt intens influența eclipsei solare ce coincide cu apariția Lunii Noi. Saturn se opune Soarelui, aducând decizii cu impact pe termen lung – precum achiziția primei locuințe sau mutarea copilului care va fi pe cont propriu. Rezultatele guvernate de Saturn tind să fie permanente. Pluto susține această eclipsă, deschizând șansa unei experiențe transformatoare și revigorante. Opoziția lui Neptun față de Soare și Mercur avertizează asupra confuziei ce poate apărea. Dacă unii Gemeni au de semnat acte importante, să analizeze cu atenție toate detaliile și să apeleze la un avocat – sprijinul juridic le poate economisi timp și resurse. Pentru Gemeni, această eclipsă aduce maturizare, responsabilitate și oportunități de transformare reală.

Rac

Pe 21-22 septembrie, Racii resimt influența unei eclipse solare puternice. Saturn se opune Soarelui, aducând responsabilități și decizii cu impact pe termen lung. Acțiunile pot fi solicitante fizic, precum sprijinirea familiei, dar și unele testul maturității. Neptun se opune Lunii Noi și lui Mercur, crescând riscul de confuzii. Dacă doresc să inițieze o afacere sau au de semnat contracte, nativii să verifice atent toate clauzele și să apelează la un avocat meticulos – sprijinul acestuia poate fi decisiv. Această eclipsă deschide o cale nouă, mai ales pentru Racii născuți între 18 și 22 iulie sau pentru nativii care au Ascendent în Rac. Este un moment de transformare, ce cere atenție, dar și curaj.

Leu

Pe 21-22 septembrie, Leii sunt influențați de o eclipsă solară cu efecte pe termen lung. Saturn în opoziție cu eclipsa recomandă prudență financiară: dacă doresc un credit, să solicite strict suma necesară și să ramburseze eventualul surplus imediat. Saturn cere realism și gestionarea atentă a resurselor, mai ales în caz de instabilitate profesională. Vestea bună vine de la Pluto, care aduce șansa unei experiențe transformatoare și revigorante. Marte intră în Casa de acasă și a familiei pe 22 septembrie, oferind energia ideală pentru a cumpăra, vinde, închiria sau reamenaja locuința. Jupiter creează oportunitățile pentru ca Leii să obțină un salariu regulat sau, dacă lucrează pe cont propriu, un client generos. Leii să nu se descurajeze la apariția unor obstacole, universul este de partea lor.

Fecioară

Pentru Fecioare, eclipsa solară din 21-22 septembrie este un moment foarte personal și transformator. Saturn se opune Soarelui și Lunii Noi (ce coincide cu eclipsa), cerând maturitate și asumarea unor decizii cu efecte pe termen lung. Activitățile acestei perioade îi pot solicita fizic pe nativi – de exemplu, mutări sau proiecte practice – așa că este important ca nativii să-și gestioneze energia și ritmul. Vestea bună vine de la combinație astrală, care aduce armonie și șansa unei victorii importante. Universul oferă nativilor oportunități ce pot marca o descoperire majoră și un progres neașteptat. Pentru Fecioare, această eclipsă deschide o cale nouă, plină de maturizare, susținere cosmică și rezultate de durată.

Balanță

Pe 21-22 septembrie o eclipsă solară de Lună Nouă în Fecioară activează Casa introspecției, a vindecării și a odihnei nativilor din Balanță. Este momentul perfect pentru meditație, rugăciune sau terapie, dar și pentru ascultarea intuiției, care va fi mai puternică decât de obicei. Marte părăsește zodia Balanță, lăsând loc unei energii mai calme, în timp ce Uranus în Gemeni luminează Casa a IX-a, aducând vești bune legate de studii, călătorii, imigrație, publicare sau chestiuni juridice. Nativii pot primi venituri neașteptate. Pluto, planeta reîntineririi și transformării, trimite raze strălucitoare și frumoase către Uranus – așa că un proiect care implică viziunea artistică ar putea fi declanșat în această perioadă. Unii nativi vor avea vești bune legate de romantism, sarcină sau îngrijirea unuia dintre copii.

Scorpion

Pe 22 septembrie, Marte intră în Scorpion, iar pe 24 septembrie se confruntă cu Pluto – aspect tensionat pe care nativi îl vor resimți înainte și după aceste zile. Scorpionii pot simți presiune din partea unei figuri autoritare, dar să rămână diplomați și să-și apere poziția fără confruntări directe. După acest moment, ei vor recăpăta controlul. Eclipsa de Soare din 21-22 septembrie deschide un nou drum, aducând oportunități neașteptate. Energia acesteia activează Casa legată de prieteni, grupuri și speranțe, promițând revigorarea vieții sociale și chiar șansa de a îndeplini un vis. Soarele susține cariera nativilor, putând aduce o promovare sau o poziție influentă.

Săgetător

Pe 21-22 septembrie are loc o eclipsă solară simultan cu apariția Lunii Noi – un moment astral ce deschide o nouă cale pentru Săgetători. Eclipsa luminează Casa carierei și a prestigiului profesional al nativilor – aspect care generează schimbări semnificative și oportunități profitabile. Jupiter formează un aspect favorabil cu Soarele și Luna Nouă, amplificând șansele de succes și susținând evoluția nativilor. Saturn aduce responsabilități și provoacă nativii să descopere echilibrul între carieră și familie. Fiind semn mutabil, Săgetătorul are abilitatea de a se adapta rapid, iar în această perioadă nativii vor demonstra că pot gestiona cu succes atât provocările profesionale, cât și cele personale

Capricorn

Eclipsa solară din 21-22 septembrie, luminează Casa călătoriilor internaționale, a relațiilor internaționale și este legată de călătorii, studii și conexiuni internaționale. Acesta este un moment excelent pentru o călătorie lungă sau pentru a explora o cultură nouă, dar și pentru a rezolva chestiuni legate de viză, rezidență sau cetățenie. Accentul astral favorizează și studiile superioare, astfel că nativii pot începe un nou program educațional, și pot publica o lucrare, lansa un site sau chiar un podcast. Configurația astrală este una deosebit de armonioasă: Pluto din Casa veniturilor susține Uranus din Casa muncii, aducând un proiect neașteptat, dar foarte bine plătit.

Vărsător

La eclipsa solară din 21-22 septembrie, Mercur devine planeta centrală, primind influențe puternice de la Pluto și Uranus. Aceste aspecte pot aduce noroc neașteptat în ultima clipă, exact atunci când nativii au cea mai mare nevoie, mai ales în zona financiară. Saturn, prezent de doi ani în Casa veniturilor Vărsătorilor, a oferit lecții importante despre gestionarea resurselor. Acum, nativii sunt pregătiți să valorifice mai bine oportunitățile. Pe 22 septembrie, Marte intră în Casa carierei, unde va rămâne până la început de noiembrie, aducând una dintre cele mai promițătoare perioade profesionale din ultimii ani. Vărsătorii pot obține un nou loc de muncă, o promovare sau, dacă sunt freelanceri, au parte de proiecte vizibile care le vor consolida reputația și prestigiul.

(…)

Material preluat din Mesagerul de Neamț. Textul complet îl puteți citi aici.