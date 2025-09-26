Horoscop la finalul lunii septembrie

Berbec – Marte în Scorpion și noile direcții

Între 22 septembrie și 4 noiembrie, Marte se mută în Scorpion, scoțând Berbecii din „gândirea de grup” și punându-i din nou în postura de lider.

Deși în prima parte a lunii septembrie posibil sa fi adoptat o atitudine conciliantă, odată cu intrarea lui Marte în Scorpion nativii simt nevoia de a lua decizii ferme.

Această tranziție va aduce și cheltuieli suplimentare, în special pentru cadouri sau investiții importante.

Dacă fac cumpărăturile din timp, Berbecii vor evita stresul lunii noiembrie. În plus, Mercur în cuadratură cu Jupiter pe 1 octombrie aduce optimism și planuri ambițioase, dar atenție la detalii – promisiunile exagerate sau lipsa de concentrare pot genera erori.

Taur – Eclipse și noi responsabilități

Pentru Tauri, opoziția Saturn- Soare activează Casa responsabilităților și a vieții de familie. Saturn în opoziție cu Soarele și Luna poate aduce o decizie importantă, cum ar fi nașterea unui copil sau asumarea unei noi obligații majore.

Soarele guvernează domeniul locuinței, așa că mutările sau planurile de stabilire într-o casă nouă pot deveni prioritare.

Între 25-28 septembrie, influența lui Venus va aduce carismă, popularitate și armonie, fiind o perioadă excelentă pentru relații, socializare și cumpărături. Din 1 octombrie, Uranus în sextil cu Neptun deschide un drum către trezirea spirituală, ghidând nativii să privească lucrurile dintr-o perspectivă mai profundă și intuitivă

Gemeni – echilibru, negocieri și oportunități neașteptate

Între 25 septembrie și 3 octombrie, Soarele aduce calm interior, echilibru și o mai bună capacitate de organizare. Relațiile se armonizează, iar superiorii Gemenilor vor aprecia inițiativa și atitudinea pozitivă ale nativilor.

Este o perioadă excelentă pentru autopromovare și pentru a avansa obiectivele personale sau profesionale.

Opoziția lui Neptun cu Mercur poate crea confuzii sau neînțelegeri legale, ceea ce face necesară intervenția unui avocat sau a unui consilier.

Mercur primește sprijin de la Pluto și Uranus, ceea ce poate aduce un câștig financiar neașteptat sau o oportunitate surprinzătoare de negociere. Atâta timp cât nativii sunt realiști și prudenți, vor transforma provocările în avantaje semnificative.

Rac – energie, pasiune și surprize financiare

Între 25 septembrie și 1 octombrie, Marte oferă energie, pasiune și motivație pentru atingerea obiectivelor. Superiorii Racilor vor fi impresionați de inițiativa acestora, iar magnetismul personal crește atât în viața profesională, cât și în cea sentimentală.

Între 25 septembrie și 3 octombrie, Soarele îi provoacă pe nativi să muncească mai mult pentru ceea ce își doresc.

Autoritățile sau figurile influente le pot testa nativilor . E important să rămână echilibrați și să nu reacționeze impulsiv.

La final de septembrie, Pluto și Uranus favorizează surprize financiare, aducând bani pe neașteptate sau oportunități noi de câștig. Această perioadă deschide uși importante, atât în carieră, cât și în viața personală.

Leu- putere, ambiții și recunoaștere

Între 25-27 septembrie, Marte în cuadratură cu Pluto poate aduce confruntări sau lupte pentru putere. Sunt de evitat gelozia, manipularea și tacticile agresive, deoarece acestea pot crea tensiuni inutile. Este mai înțelept ca energia să fie utilizată pentru a avansa cu prudență și echilibru.

Între 25 septembrie și 3 octombrie, Soarele amplifică vitalitatea, încrederea și dorința de reușită a Leilor. Aceasta este o perioadă excelentă pentru autopromovare, formarea de relații noi și stabilirea unor obiective ambițioase. Superiorii pot observa determinarea și îi pot sprijini pe nativi în atingerea succesului.

Din 1 octombrie, energia Soarelui continuă să susțină Leii, oferindu-le entuziasmul necesar pentru a depăși obstacolele și a atrage recunoașterea meritată.

Fecioară – Venus și Jupiter aduc noroc și expansiune

Venus se află în Fecioară până pe 13 octombrie. Acest lucru îi va ajuta cu siguranță pe nativi să învioreze viața socială, iar invitațiile ar putea începe să curgă. Acesta va fi un moment perfect pentru a alege o ținută nouă pentru sezonul care urmează.

Mercur, guvernatorul zodiei, va fi retrograd aproape toată luna noiembrie, așa că, Fecioarele pot folosi această perioadă pentru a-și reîmprospăta aspectul și a planifica câteva activități distractive.

Jupiter aduce creștere personală, noroc și fericire. Este compatibil cu relațiile, călătoriile, educația, afacerile și problemele juridice.

Nativii, foarte optimiști, vor fi dornici să experimenteze cât mai mult posibil. Apar oportunități pentru a crește averea și pentru a lărgi orizonturile.

Balanță – noi începuturi și influență personală

Între 25 septembrie și 3 octombrie, Soarele oferă Balanțelor energie, vitalitate și inițiativă, marcând un moment excelent pentru a încheia capitole vechi și pentru a stabili obiective noi pentru anul ce urmează.

Este perioada perfectă ca nativii să-și exprime autenticitatea și să-și urmeze dorințele personale.

Între 25 și 30 septembrie, Mercur amplifică agerimea mentală, curiozitatea și spiritul adaptabil, favorizând negocierile, planurile și comunicarea.

Balanțele vor fi foarte active în socializare, întâlniri și corespondență.

Între 25-26 septembrie, Soarele formează un trigon cu Pluto, oferind putere de influență și abilitatea de a inspira pozitiv pe cei din jur. Este un moment favorabil pentru cercetare, aprofundarea misterelor sau explorarea laturii oculte.

Scorpion – putere, curaj și trezire spirituală

Până pe 4 noiembrie, Marte se află în Scorpion pentru prima dată în ultimii doi ani, oferind curaj, energie și determinare. Este momentul ideal ca nativii să preia controlul asupra direcției vieții, dar până pe 27 septembrie e recomandat să se evite confruntările directe- eventual autoapărare.

După această dată, Scorpionii simt cum puterea revine în mâinile lor.

Jupiter aduce noroc, succes și o viziune optimistă, deschizând drumuri pentru proiecte noi, relații, călătorii sau studii.

Din 1 octombrie, influența lui Uranus în sextil cu Neptun favorizează o trezire spirituală, apropiind nativii de grupuri sau activități cu tentă metafizică, umanitară ori ecologică. Scorpionul intră într-o etapă de expansiune personală și evoluție intensă.

Săgetător – claritate între iluzii și realitate

Până în 2027, Saturn și Neptun călătoresc împreună într-o conjuncție rară, care apare la fiecare 37-38 de ani. Această combinație poate aduce confuzii, mai ales dacă Săgetătorii se implică într-o afacere nouă, unde detaliile sunt ascunse sau neclare.

Saturn simbolizează disciplina și structura, în timp ce Neptun creează iluzii și presupuneri – de aceea, este esențială verificarea fiecărei informații înainte de a lua decizii majore.

Între 25-26 septembrie, Soarele formează un trigon cu Pluto, amplificând puterea de influență a nativilor și oferindu-le șansa de a aprofunda cercetări sau de a descoperi adevăruri ascunse. Această perioadă aduce oportunități de transformare personală și profesională, dar și capacitatea de a inspira pozitiv pe cei din jur.

Capricorn – progres profesional și recunoaștere

Pentru nativii din Capricorn, toamna deschide un capitol esențial în carieră. Saturn, aliat cu Pluto și Uranus, creează un sextil benefic, aducând oportunități neașteptate și stabilitate pe termen lung.

Se recomandă prudență între 25 și 26 septembrie- Marte se ceartă cu Pluto în Casa carierei, ceea ce poate genera tensiuni cu superiorii.

Nativii să evite să ceară măriri de salariu sau să lanseze proiecte majore în acea fereastră temporală. După aceste zile, ei vor observa o deschidere semnificativă – octombrie aduce șansa unei victorii profesionale importante, cu posibilitatea de promovare sau recunoaștere publică.

Casa profesională, a recunoașterii meritelor profesionale este activată intens, iar eforturile depuse în ultimele luni pot aduce vizibilitate, bani și consolidarea reputației.

Vărsător – lecții financiare și noi oportunități

În ultimii doi ani, Saturn în Casa veniturilor Vărsătorilor i-a învățat să gestioneze mai înțelept resursele, să economisească și să negocieze mai bine. Aceste teste au consolidat abilitățile financiare și i-au făcut mai pragmatici în alegeri.

Între 25 septembrie și 3 octombrie, Soarele aduce echilibru și claritate, favorizând relațiile și eficiența. Este un moment excelent pentru afirmare pe plan profesional și pentru a câștiga sprijin din partea superiorilor.

Între 25 septembrie și 7 octombrie, Mercur oferă diplomație, tact și capacitatea de a rezolva negocieri importante.

Nativii vor avea șansa să încheie oferte avantajoase, să clarifice neînțelegeri și să-și pună ordine în planuri. O perioadă excelentă pentru carieră, dar și pentru socializare.

(…)

Material preluat din Mesagerul de Neamț. Textul integral îl puteți citi aici.