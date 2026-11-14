Haos în aeroporturile din SUA: toate avioanele au fost ținute la sol peste patru ore, iar mii de zboruri au fost anulate

Mii de curse au fost anulate sau întârziate, iar efectele se simt și sâmbătă, inclusiv în aeroporturi.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a interzis decolările din motive de siguranță. Interdicția a fost ridicată după mai bine de patru ore, iar FAA spune că a testat sistemele înainte să permită reluarea zborurilor în aeroporturi.

Vineri au fost anulate peste 7.700 de zboruri interne, către sau dinspre SUA, iar alte peste 8.000 au întârziat. Pentru sâmbătă, peste 2.000 de curse sunt deja anulate, potrivit serviciului FlightAware, afectând aeroporturi din întreaga țară.

Cauza exactă nu este clară. Blocajul ar fi fost provocat de o întrerupere a serviciilor de telecomunicații. Președintele Donald Trump a spus că problema nu a avut legătură cu un atac informatic.

Este doar a doua oară de la atacurile din 11 septembrie 2001 când sunt suspendate la nivel național toate decolările. Precedentul a fost în ianuarie 2023 și a durat mai puțin de două ore.