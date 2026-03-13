Guvernul prelungește schema de compensare a accizei la motorină pentru transportatori până la sfârșitul anului

Guvernul a decis prelungirea schemei prin care o parte din acciza la motorină este compensată pentru firmele de transport rutier. Măsura a fost adoptată în ședința extraordinară a executivului și va rămâne în vigoare până la finalul anului.

Potrivit declarațiilor făcute în conferința de presă de după ședință, schema urma să expire la sfârșitul lunii martie. Guvernul a decis continuarea acesteia și majorarea nivelului compensării de la 0,65 lei pe litru la 0,85 lei pe litru, în contextul creșterilor de preț la combustibili.

Schema se adresează firmelor de transport rutier de marfă sau de persoane (cu excepția transportului public local) și are rolul de a reduce efectele scumpirii motorinei asupra costurilor din acest sector. În prezentarea făcută după ședință s-a precizat că măsura era deja în vigoare, iar termenul de aplicare ajungea la finalul lunii. Din acest motiv, guvernul a decis prelungirea schemei până la sfârșitul anului. Mecanismul va fi evaluat periodic, evoluția prețurilor la combustibili urmând să fie analizată la fiecare trei luni, iar nivelul compensării poate fi ajustat în funcție de schimbările din piață.

În conferința de presă s-a menționat că evoluțiile recente de pe piața energetică internațională sunt influențate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a afectat transportul petrolului și al produselor petroliere, guvernul urmând să monitorizeze evoluția prețurilor la combustibili și să analizeze eventuale măsuri suplimentare.

