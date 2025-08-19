Un nou proiect de lege a fost pus în dezbatere publică de către Guvern, cu privire la modificarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Normele prevăd schimbări drastice printre care tăieri de până la 30% ale salariilor și concedieri la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Ce se taie de pe listă

Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei. Președintele ANRE, George Niculescu, are o indemnizație lunară de 75.073 lei net (14.836 euro), potrivit presei centrale. Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună. Conform proiectului, până la data de 30 septembrie conducerile executive ale celor trei instituții vor trebui să prezinte în ședința de Guvern o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și indemnizațiilor existente la 1 iulie 2025. Trebuie elaborate noi organigrame, cu reducerea a 10 procente din numărul posturilor de specialitate și cu 30% a numărului posturilor din serviciile suport comparativ cu situația de la începutul acestui an. Noile organigrame cu salarizarea aferentă ar trebui să intre în vigoare cel târziu la începutul anului viitor.

Urmări ale proiectului de reformă

Proiectul de lege este în prezent în transparență decizională. După finalizarea consultărilor publice, actul urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. În cazul în care măsurile se vor aplica în forma actuală, salariile angajaților de la ASF, ANRE și ANCOM vor fi reduse, inclusiv la nivelul conducerii, iar sute de posturi vor dispărea până la începutul anului 2026. În plus, în cazul companiilor de stat se restrâng consilii de administrație la trei membri la regiile autonome și între trei și cinci membri la societățile de stat. Se mai prevăd condiții mai stricte de experiență pentru administratorii și directorii numiți; limitarea remunerațiilor la maximum două ori media câștigului salarial mediu brut pe ramură, cu posibile variații pentru companiile mari sau listate la bursă; plafonarea beneficiilor la echivalentul a două indemnizații fixe pe an; un sistem de indicatori de performanță în care ponderea indicatorilor financiari este majoritară.

Victor Păduraru

Gabi Sofronia