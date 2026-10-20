Guvernul format de alianța PSD – Nicușor Dan cu Luca Niculescu premier a trecut în Parlament

Au trecut 5 luni de când guvernul Bolojan a fost demis de o moțiune de cenzură inițiată de o alianță AUR și PSD. De atunci președintele Nicușor Dan nu a putut sau nu a vrut să găsească o soluție viabilă pentru funcția de premier. A fost nevoie de patru nominalizări pentru a se ajunge în final la un Guvern cu puteri depline. Numele premierului este Luca Niculescu, dar Guvernul este unul format de alianța dintre PSD și Nicușor Dan. 12 portofolii pentru social democrați și 6 independenți în Guvern.
Rămâne de văzut ce anume va reușit să facă efectiv acest Guvern care, odată cu trecerea în opoziție a PNl și USR nu se va bucura de o susținere sigură în Parlament.
Componența completă a noului Guvern al României:
- Interne și vicepremier: Marian Neacșu (PSD)
- Transporturi: Ștefan Ovidiu Popa (PSD)
- Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel Alexandru Stoica (PSD)
- Apărare: Ștefan Radu Oprea (PSD)
- Justiție: Radu Marinescu (PSD)
- Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)
- Finanțe: Alexandru Nazare (independent, asociat până acum cu PNL)
- Afaceri Externe: Sebastian Dănuț Neculăescu (independent)
- Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel Cătălin Zamfir (PSD)
- Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel Bogdan Dumitru (independent)
- Energie: Dumitru Chisăliță (independent)
- Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin Ionuț Barbu (PSD)
- Mediu, Ape și Păduri: Natalia Elena Intotero (PSD)
- Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre Florin Manole (PSD)
- Sănătate: Alexandru Florin Rogobete (PSD)
- Educație și Cercetare: Valentin Sorin Costreie (independent)
- Învățământ Preuniversitar: Sorin Gabriel Ionescu (PSD)
- Cultură: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent).