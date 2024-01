Guvernul României va aproba deblocarea angajărilor pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Aşa cum am promis, deblocăm astăzi angajările pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate şi Asistenţă Socială! Astfel, toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente şi infirmieri vor putea face rapid angajări”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, în şedinţa de Guvern.

Ciolacu a precizat că bugetul Ministerului Sănătăţii este cu 40% mai mare faţă de anul trecut. „Ministerul Sănătăţii are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de probleme financiare. De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde lei cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând şi cheltuielile curente pe luna ianuarie – pentru medicamente şi servicii medicale. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienţi, un plus de empatie şi de responsabilitate. Asta este valabil şi pentru medicii de familie. Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! Adică serviciile prestate efectiv să primeze în faţa plăţii pe liste de pacienţi, adică pentru nişte nume puse pe o hârtie!”, a declarat Ciolacu. (ZCH NEWS)