Luni, 1 septembrie, premierul Ilie Bolojan a mers în fața Parlamentului pentru a-și asuma răspunderea pentru măsurile din pachetul al doilea de măsuri fiscale. De fapt, a fost vorba despre cinci asumări de răspundere pentru cinci proiecte de reformă.

Ce a spus Ilie Bolojan în Parlament

Premierul și-a început discursul punctând că primul pachet fiscal a inclus măsuri „nepopulare dar necesare”. El a adăugat că „Plătim azi prețul multor ani în care noi clasa politică ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare. N-am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii, să nu pierdem voturi, să mulțumim activul de partid. Trebuie să trecem la acțiune pentru a corecta nedreptățile și a face curățenie”.

Primul ministru a luat apoi cuvântul pentru a prezenta fiecare din cele cinci proiecte de reformă.

1. Pensiile magistraților

Magistrații ies la pensie la 45-47 de ani. Prin reformă, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani.

Pensia medie trece de 24 de mii de lei. Sunt pensii care ajung la 40.000 de lei.

Am plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună. Pensiile rămân oricum considerabile. E greu să spună cineva că o pensie de 14.000 – 15.000 de lei nu asigură independența.

Am văzut protestele magistraților. Nu e o lege împotriva magistraților, ci pentru echitate și pentru încrederea în justiție

2. Măsurile în domeniul sănătății

Un stat corect nu poate exista în absența unui sistem de sănătate accesibil, eficient. Deși bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deși au fost creșteri salariale mari, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătățirea actului medical.

Subliniez 3 direcții: reforma pornește de la principiul reorientării pacienților prin eliminarea internărilor care nu sunt necesare. Se pot economisi astfel 3 miliarde de lei.

Modalitatea de plată pentru medicii de familie se va schimba. Doar o treime din banii plătiți vor fi după numărul de pacienții.

Vrem să oferim servicii mai accesibile. Seniorii, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități primesc îngrijire la domiciliu.

Încurajăm prescrierea de medicamente generice

3. Reforma companiilor publice

Vrem să punem capăt câștigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice.

Cel puțin jumătate din indicatorii de performanță vor fi financiari și cuantificabili.

Am plafonat diurnele, sporurile, mașinile de serviciu, sporurile.

Pentru companiile cu peste 50 de angajați, selecția se va face prin firme de recrutare cu experiență crescută.

Consiliile de administrație vor fi cu o treime mai mici. Un funcționar public va putea fi parte într-un singur consiliul de administrație.

Nu vom mai plăti pentru numărul de ședințe ținute, ci pentru ceea ce se întâmplă după acele ședințe

4. Eficientizarea activității unor autorități administrative autonome (ANRE, ASF, ANCOM)

Din păcate, aceste autorități au ajuns să aibă scheme de personal umflate și salarii care nu mai au legătură cu realitățile economice.

Se var reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% al posturilor de suport.

Compartimentele nu pot depăși 20% din totalul posturilor.

Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și conducere.

Limităm bonusurile pe care și le pot acorda conducerile. Valoarea cumulată a bonusurilor/primelor anuale ale membrilor Comitetului ANRE, membrilor Consiliului ASF şi președintelui şi vicepreședinților ANCOM nu pot depăși un cuantum egal cu nivelul a de 2 ori cuantumul brut lunar al indemnizației stabilite de lege pentru funcţia de ministru.

5. Fiscalitatea

Unul dintre obiectivele mele a fost acela de a pune ordine în finanțele țării. Deficitul este și rezultatul dezordinii din finanțe.

Vom scoate la lumină firmele fantomă. Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime au datorii de peste 3,5 miliarde de lei.

Bunurile confiscate de ANAF vor fi vândute transparent pe o platformă dedicată.

Toți comercianții vor trebui să accepte plata cu cardul.

Introducem măsuri de disciplină financiară și prevenirea abuzurilor. Firmele nou înființate vor trebui să aibă cont de plăți în șase ani.

Pentru cheltuielile prin care multinaționalele puteau transporta profiturile stabilim un plafon de 1% pentru a monitoriza cheltuielile nedeductibile.

Ce urmează pentru guvernul Bolojan

Formula în care s-a făcut asumarea răspunderii pentru aceste măsuri expune Guvernul la un risc mai mare. Pentru că a fost vorba despre cinci asumări de răspundere, pentru fiecare dintre ele este posibilă depunerea unei moțiuni de cenzură. Deja cei de la AUR au anunțat că vor depune 4 astfel de moțiuni, singura excepție fiind la pachetul de măsuri privind pensiile magistraților.

Dar sursa cea mai mare de tensiuni în cadrul coaliției a lipsit de la această ședință a Parlamentului. Este vorba despre pachetul de măsuri privind administrația publică. Ilie Bolojan ar fi dorit, conform informațiilor presei centrale, să taie 45% din posturile din administrația locală, însemnând 70.000 de posturi în minus și aproximativ 17.000 de concedieri. Dar aceleași surse spun că partenerii de la PSD și UDMR ar fi refuzat această propunere. Răspunsul premierului ar fi fost că își va preda mandatul dacă nu se realizează această reformă deoarece costul „austerității” nu ar putea fi pus exclusiv pe seama mediului privat. Tensiunile sunt mari. Premierul a anunțat o conferință de presă în această dimineață, 2 septembrie. Președintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliției la consultări tot astăzi. Rămâne de văzut dacă se va ajunge la un consens, ce se va întâmpla cu guvernul Bolojan și cum se vor aplica măsurile de reformă.

Z.C.