Guvernul Bolojan a tăiat peste 50 de milioane de lei din banii partidelor

Guvernul condus de Ilie Bolojan a redus subvenția pentru partide prin rectificarea bugetară care a avut loc pe 1 octombrie. Deși inițial premierul a anunțat că va fi o tăiere de 10 procente, în realitate s-a ajuns la 17,6%, de la 284 milioane de lei la 232 milioane de le, în total 52 milioane de lei. Guvernul nu a făcut publică această informație, fiind descoperită de jurnaliștii de la hotnews.ro. Decizia de a tăia din subvenția pentru partidele a fost anunțată de Ilie Bolojan încă de la jumătatea anului, după ce a fost instalat în funcția de premier, dar s-a produs abia la rectificarea bugetară de la începutul lui Brumărel. Se pare că nu toți liderii partidelor politice ar fi știut de reducerea subvenției pentru partide de la 1 octombrie.

„Când se va lua o decizie în coaliție legată de zona de subvenție, noi, Ministerul de Finanțe, o vom opera într-un act normativ. Momentan nu avem această decizie, momentan este vorba doar de rectificare și în rectificare v-am explicat cum am operat zona de autoritate electorală”, a declarat Nazare la Palatul Victoria, în conferința care a avut loc pe 1 octombrie, după ședința de guvern, fără a preciza că decizia de tăiere a subvenției fusese luată deja în procent mai mare decât cel anunțat inițial, anunță hotnews.ro. Sursa citată arată că Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat reducerea bugetului alocat partidelor de la 284 la 232 milioane de lei.

Tot la rectificarea bugetară din 1 octombrie Guvernul Bolojan a alocat și banii pentru rambursarea cheltuielilor efectuate la alegerile prezidențiale care au avut loc în luna mai, fiind aprobată suma de 169 milioane de lei. Nu toți banii ajung la partidele politice ci sunt direcționați și la candidații independenți, care nu au fost susținuți financiar de o formațiune politică, dar care au cheltuit sume importante în campania electorală, Nicușor Dan și Victor Ponta.