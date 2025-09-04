Guvernul a aprobat joi, 4 septembrie, o hotărâre care instituie Metodologia‑cadru de acordare a burselor în învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar.

Potrivit noii metodologii, vor exista patru tipuri principale de burse:

Burse de merit — 450 lei/lună

Cine le primește: până la 15% din efectivul fiecărei clase (gimnaziu și liceu) dintr-o unitate de învățământ preuniversitar.

Criteriu: medie generală cel puțin 9,00.

Alte situații: se acordă și pentru performanțe la olimpiade și concursuri naționale/internaționale.

Important: nu sunt condiționate de depunerea unei cereri din partea elevului.

Burse sociale — 300 lei/lună

Scop: destinate elevilor din medii socio‑economice dezavantajate, grupurilor vulnerabile sau celor cu situații medicale speciale.

Modalitate: se acordă la cerere, pe baza unor criterii sociale, materiale sau medicale.

Exemple de criterii: venit net lunar pe membru de familie sub salariul minim net, orfani, afecțiuni oncologice/cronice, familii monoparentale etc.

Termen de depunere: cererea trebuie depusă anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului școlar, însoțită de documentele care probează situația.

Burse tehnologice — 300 lei/lună

Destinatari: elevi din învățământul profesional și tehnologic.

Condiții: promovarea tuturor disciplinelor cu calificativul „foarte bine” și media 10 la purtare în anul școlar anterior.

Scop: stimularea performanței în învățământul profesional și tehnologic.

Burse pentru mame minore — 700 lei/lună

Cine le primește: eleve‑mame minore înscrise în învățământul preuniversitar.

Scop: prevenirea abandonului școlar și sprijinirea reintegrării educaționale a tinerei mame.

Plata și finanțarea

Plata: se face lunar de către unitățile de învățământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Excepție: bursa aferentă lunii septembrie se plătește în octombrie.

Finanțare: bursele sunt suportate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Estimare pentru 2025: suma necesară pentru acordarea burselor depășește 4 miliarde lei.

Z.C.