burseGuvernul a aprobat joi, 4 septembrie, o hotărâre care instituie Metodologia‑cadru de acordare a burselor în învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar.

 

Potrivit noii metodologii, vor exista patru tipuri principale de burse:

Burse de merit — 450 lei/lună

Cine le primește: până la 15% din efectivul fiecărei clase (gimnaziu și liceu) dintr-o unitate de învățământ preuniversitar.

Criteriu: medie generală cel puțin 9,00.

Alte situații: se acordă și pentru performanțe la olimpiade și concursuri naționale/internaționale.

Important: nu sunt condiționate de depunerea unei cereri din partea elevului.

Burse sociale — 300 lei/lună

Scop: destinate elevilor din medii socio‑economice dezavantajate, grupurilor vulnerabile sau celor cu situații medicale speciale.

Modalitate: se acordă la cerere, pe baza unor criterii sociale, materiale sau medicale.
Exemple de criterii: venit net lunar pe membru de familie sub salariul minim net, orfani, afecțiuni oncologice/cronice, familii monoparentale etc.

Termen de depunere: cererea trebuie depusă anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului școlar, însoțită de documentele care probează situația.

Burse tehnologice — 300 lei/lună

Destinatari: elevi din învățământul profesional și tehnologic.

Condiții: promovarea tuturor disciplinelor cu calificativul „foarte bine” și media 10 la purtare în anul școlar anterior.

Scop: stimularea performanței în învățământul profesional și tehnologic.

Burse pentru mame minore — 700 lei/lună

Cine le primește: eleve‑mame minore înscrise în învățământul preuniversitar.

Scop: prevenirea abandonului școlar și sprijinirea reintegrării educaționale a tinerei mame.

Plata și finanțarea

Plata: se face lunar de către unitățile de învățământ, până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Excepție: bursa aferentă lunii septembrie se plătește în octombrie.

Finanțare: bursele sunt suportate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Estimare pentru 2025: suma necesară pentru acordarea burselor depășește 4 miliarde lei.

Z.C.

Articolul precedentAccident cu trei răniți la Secuieni
Articolul următorAccident de muncă mortal la Târgu Neamț
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.