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Guvernul apasă temporar frâna, acciza la motorină scade la 25%

de Popa Denisa

Motorina va avea, pentru două săptămâni, o acciză mai mică. Ministerul Finanțelor a decis ca, în perioada 1–15 septembrie 2026, reducerea aplicată motorinei standard să crească de la 20% la 25%.

În cifre, reducerea este de 701,07 lei la 1.000 de litri, ceea ce înseamnă că acciza efectivă ajunge la 2.103,22 lei/1.000 de litri. Pentru o tonă de motorină, diminuarea este de 829,69 lei, iar acciza va fi de 2.489,05 lei.

Decizia este justificată prin evoluția nefavorabilă a pieței: cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 45,65%, iar prețul mediu standard a urcat cu 25,45%. Reducerea accizei este prevăzută de mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 și este recalculată bilunar.

Ministerul Finanțelor afirmă că intervenția ar trebui să limiteze scumpirile în transport și logistică, sectoare care pot transmite rapid costurile mai mari către prețul alimentelor și al celorlalte produse.

„Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Rămâne de văzut în ce măsură reducerea accizei se va regăsi efectiv în prețurile de la pompă, în condițiile în care nivelul final este influențat și de cotațiile internaționale, costurile comerciale și politica fiecărui operator.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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