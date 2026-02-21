Guvernul anunță măsuri de sprijin pe piața muncii: primă de stabilitate pentru tinerii NEET și subvenții extinse pentru angajatori

Guvernul a anunțat joi, 19 februarie 2026, adoptarea unui proiect care introduce noi măsuri de sprijin pe piața muncii pentru tineri, persoane vulnerabile și șomeri de lungă durată, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Executivului.

Primă de stabilitate pentru tinerii NEET (16–30 de ani)

Una dintre principalele noutăți este instituirea unei prime de stabilitate destinată tinerilor NEET, adică persoanelor cu vârsta între 16 și 30 de ani care:

nu au un loc de muncă,

nu urmează o formă de învățământ,

nu participă la activități de formare profesională.

Subvenții mai largi pentru angajatori

Proiectul prevede și extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot primi subvenționarea locurilor de muncă. Pe lista eligibilă vor intra și:

șomeri cu vârsta între 45 și 50 de ani;

mame cu cel puțin 3 copii minori în întreținere;

persoane care au executat o măsură privativă de libertate.

Guvernul arată că măsurile urmăresc o implicare mai activă a statului în susținerea ocupării, în special pentru grupurile cu acces mai dificil la piața muncii. (M.N.)